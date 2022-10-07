Arturo Medina se desempeña como procurador fiscal en la Secretaría de Hacienda, reemplazará a Raquel Buenrostro quien asumirá el mando de la Secretaría de Economía Luego de que el presidente de Méx...

Arturo Medina se desempeña como procurador fiscal en la Secretaría de Hacienda, reemplazará a Raquel Buenrostro quien asumirá el mando de la Secretaría de Economía Luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunciara que Raquel Buenrostro sería la titular de la Secretaría de Economía ante la inesperada renuncia de Tatiana Clouthier, el actual procurador fiscal (PFF), Arturo Medina, se perfila como el nuevo jefe del SAT.

¿Quién es Arturo Medina?

El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Arturo Medina, es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ha ocupado cargos como subsecretario de Gobierno de la Ciudad de México, asimismo, fue el titular de la Unidad de Políticas y Estrategias para la Construcción de la Paz con Entidades Federativas y Regiones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). También, Medina Padilla fue jefe delegacional y director general de Jurídico y Gobierno en la alcaldía Magdalena Contreras, y en 2018 ocupó el mismo cargo en la alcaldía Tláhuac. Félix Arturo Medina Padilla será el tercer jefe del SAT durante la actual administración federal, la cual inició con Margarita Ríos-Farjat quien a su vez fue sustituida por Raquel Buenrostro.