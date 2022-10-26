El Infonavit establece multas de hasta 350 veces el salario para las empresas que no paguen las aportaciones patronales.

El Infonavit establece multas de hasta 350 veces el salario para las empresas que no paguen las aportaciones patronales.

Las multas para las empresas que no paguen las aportaciones Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueden ser de hasta 350 veces el salario de cada una de las personas afectadas o no inscritas en la dependencia.

De acuerdo con el Instituto, si una empresa evadió el pago de cuotas patronales deberá cubrir el adeudo, aunque el personal ya no labore ahí. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió esta jurisprudencia laboral que podrá utilizarse en juicios relacionados con este tema.

El artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que toda “está obligada a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas” y para cumplir con obligación deberán aportar al Infonavit la cantidad equivalente al 5% del salario de cada persona.

Por su parte, la Ley del Infonavit indica que “es obligación de los patrones inscribirse e inscribir a sus trabajadores en el Instituto”. Siempre que contraten a alguien, tienen que inscribirles “con el salario que perciban al momento de su inscripción”.

Según El Economista, si la empresa no cumple con esta obligación, el Infonavit no podrá autorizarte un crédito para adquirir una vivienda, puesto que no ha estado recibiendo el abono para dicha subcuenta. Pero si ya cuentas con un crédito del Infonavit en marcha y la organización para la que trabajas deja de pagar sus aportaciones, los intereses de tu deuda subirán.

Para la omisión del pago de estas cuotas, la ley del Infonavit prevé multas de hasta 350 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes en el tiempo en el que se cometa la violación. Según el Reglamento para la Imposición de Multas por Incumplimiento de las Obligaciones de dicha legislación, las sanciones se aplicarán así:

Empresas que tengan hasta 100 personas trabajadoras, la sanción será de entre 3 y 5 veces el salario de cada una de las que no inscribió.

Compañías con más de 100 personas trabajadoras, la multa va de 301 a 350 veces el salario de quienes no inscribió al Infonavit

Para cerciorarte que el instituto está recibiendo las cuotas patronales, puede comunicarte directamente a ese organismo a los teléfonos: (55) 9171-5050 desde la Ciudad de México, o al (800) 008-3900 desde el interior de la República.

Además, La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) proporciona asesoría jurídica de ser necesario para estos casos. Sus teléfonos de contacto son: (55) 5998-2000, (800) 911-7877 y (800) 717-29 42.