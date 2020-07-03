El SAT continúa su lucha contra los despachos que ofrecen estrategias para evadir impuestos. Desde hace semanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que perseguirá a despachos fiscales que proporcionen estrategias fiscales para evadir el pago de impuestos. Así, a inicios de junio, la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, en entrevista con La Jornada informó que el organismo tiene en la mira a estos despachos. En ese momento, no mencionó el nombre de ninguno de los despachos o notarías, pues, dijo, realizarán auditorias a estas empresas y no es conveniente revelarlo en estos momentos. “El mensaje a los empresarios es que hay certeza jurídica en el tema fiscal, que no existe persecución política y que dejen de lado a los despachos y se acerquen directamente con el SAT”, comentó Buenrostro.

SAT presentó cinco denuncias contra despachos y factureras

Esta semana, el Gobierno federal dio a conocer más sobre el plan para perseguir a estos despachos. En la conferencia mañanera del 1 de julio, Julio Scherer, consejero jurídico de la Presidencia, dijo que no se va a dejar a nadie impune. Se presentarán denuncias contra todos los despachos fiscales o d abogados que hayan comprado facturas. En esa misma conferencia, Scherer anunció que el SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) han presentado 5 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de empresas factureras y despachos contables que se dedican a la venta de facturas falsas para favorecer la evasión fiscal. “El presidente de la república instruyó tanto al SAT como a la Procuraduría Fiscal que hicieron una revisión de las empresas para ver cuáles se relacionan con posibles empresas que se dedican a la facturación. No sólo son empresas, sino también son despachos que tienen esta actividad ilícita,” comentó el consejero jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer, en la conferencia mañanera del presidente hace unos días. Scherer aseguró que se le entregó una lista al presidente delas empresas y personas que tienen relación con el uso de facturas falsas y están relacionadas con despachos.

Todavía hay oportunidad de regularizarse

Desde hace algunas semanas el presidente ha dicho que se dará oportunidad para que se pongan al corriente las entidades que hayan hecho uso de facturas falsas para amparar operaciones inexistentes. Esto porque algunos contribuyentes han conseguido estas facturas sin saber que se trataba de un fraude. El SAT enviará una carta a través del buzón tributario a cada contribuyente que utilizó estos esquemas. El contribuyente podrá acercarse a través de una cita con funcionarios del SAT para orientarlos a la autocorrección. Pero si los contribuyentes no optan por esta opción, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) formulará querella en un plazo de tres meses. Esta semana, Scherer volvió a invitar a los contribuyentes que hayan comprado las facturas sin saber a acercarse al SAT. De acuerdo con el funcionario, los contribuyentes podrán pagar los impuestos que deben sin llegar ni al crédito fiscal ni a la denuncia penal.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral), a la Agenda Inteligente (las noticias de negocios más relevantes).