La ley en México contempla 6 días como mínimo. En contraste, en Colombia y Chile se permiten 15 días, mientras que en Brasil y Perú son 30 días. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revelan que México es de los países con menos días de vacaciones por ley en la región de América Latina y en naciones con ingresos similares. Además de jornadas de trabajo más largas, México también tiene una proporción mayor de empleados que laboran 49 horas o más a la semana, con 28 por ciento, según reportó Reforma. Un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) demostró que México es uno de los países con jornadas laborales más largas. Según la ley, en un día cualquiera, una persona puede trabajar un máximo de ocho horas en un turno diurno, siete en uno nocturno y siete y media en una mixta. Es decir, puede dedicar hasta 2 mil 40 horas al año si descansa fines de semana y días festivos. De acuerdo con la OIT, en el país se laboran 38.8 horas semanales en promedio, lo cual está por arriba de otros países como Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. Respecto al tiempo que se labora a la semana, en países de América Latina, como Costa Rica y Argentina, el promedio es de 36.9 y 35.1 horas respectivamente, mientras que en Estados Unidos es de 35.9 horas y en Canadá de 32.1 horas. Sobre los días de vacaciones, la ley en México contempla 6 días como mínimo. En contraste, en Colombia y Chile se permiten 15 días, mientras que en Brasil y Perú son 30 días. El Convenio 132 de la Organización Internacional del Trabajo recomienda 15 a 18 días vacacionales como mínimo. En los primeros tres meses de 2022, de las más de 56 millones de personas ocupadas en México, casi la mitad (47.1%) trabajó entre mil 785 y 2 mil 40 horas anuales, un promedio de 6 a 8 horas diarias. Sin embargo, alrededor de un cuarto (25.5%) de los trabajadores laboró menos de 34 horas semanales, reveló el IMCO. Así, una de cada 5 personas que participa en la economía trabaja más horas de las establecidas en la jornada laboral por ley.