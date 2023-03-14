Uno de los cambios es que se elimina la indicación de que los datos del emisor y del receptor pueden consultarse en la Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ...

Uno de los cambios es que se elimina la indicación de que los datos del emisor y del receptor pueden consultarse en la Constancia de Situación Fiscal El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente publicó una actualización de la Guía de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) o factura electrónica versión 4.0.

Cambios al llenado del CFDI 4.0

De acuerdo con la consultora por Fiscalia, entre los cambios que presenta esta nueva versión de la Guía se encuentran los siguientes:

Actualización de referencias

Se precisa la redacción en la parte introductoria donde hace referencias a disposiciones normativas, para una mejor referencia.

Aclaración relacionada con la Constancia de situación fiscal

Se elimina la indicación de que los datos del emisor y del receptor pueden consultarse en la Constancia de Situación Fiscal. No quiere decir que ya no se pueda consultar ahí, solamente llama la atención que se remueva esa aclaración.

FacAtrAdquirente

Se indica que cuando el número de operación sea menor a una longitud de 10 posiciones, se deberá completar con ceros a la izquierda hasta completar 10 dígitos. Ejemplo: FacAtrAdquirente=0000012345 El Contribuyente

Ejemplos de casos de uso

Se actualizan imágenes de los numerales 3 de los apéndices: 8 “Caso de Uso Facturación de Anticipos” y 9 “Caso de Uso Facturación por contratos de obra pública”

Llenado de CFDI por hidrocarburos

Se actualizaron los permisos cuya nomenclatura se debe registrar, y se agregaron los siguientes:

Comercialización de gas natural (Con nomenclatura tipo: G/XXXXX/COM/GN/AAAA)

Comercialización de Gas Licuado de Petróleo (Con nomenclatura tipo: LP/XXXXX/COM/AAAA)

Expendio en aeródromos (Con nomenclatura tipo: PL/XXXXX/EXP/AE/AAAA)

Distribución de Gas Licuado de Petróleo por medio de vehículos de reparto (Con nomenclatura tipo: LP/XXXXX/DIST/REP/AAAA)