La actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales deben pagar una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Mientras que a las personas físicas se les aplican tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos.

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Actualización de tarifas de ISR

Además, la Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152].

¿Cuándo se publican las nuevas tarifas de ISR para 2023?

De acuerdo con un artículo publicado por Fiscalia, a partir del 1 de enero de 2023 se aplicarán nuevas tarifas de ISR a las personas físicas, derivado del procedimiento de actualización inflacionaria a que serán sometidas. En el artículo se indica que la última actualización de tarifas fue para 2021, considerando la inflación hasta diciembre de 2020. De diciembre de 2020 a la fecha se tiene una inflación de 15.08%, por lo que se genera el supuesto de actualización de tarifas. Fiscalia explicó que para realizar la actualización de la tarifa, se aplicará el factor de actualización que resulte de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) del mes inmediato anterior al más reciente del periodo, entre el INPC correspondiente al último mes que se utilizó en el cálculo de la última actualización. La actualización entrará en vigor a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente en el que se haya presentado el mencionado incremento. Así lo establece el último párrafo del artículo 152 de la Ley del ISR. Los INPC se publican a más tardar el día 10 del mes inmediato posterior al que corresponden, lo que significa que el INPC del mes de noviembre se dará a conocer a más tardar el día 10 de diciembre de 2022. Derivado de lo anterior, Fiscalia señaló que las tarifas de ISR aplicables a partir de 2023 no se pueden dar a conocer antes del 10 de diciembre de 2022, sino que se publicarán a partir de esa fecha y hasta los primeros días del mes de enero de 2023, que es cuando normalmente se han dado a conocer.