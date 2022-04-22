Cerca de 4 millones 317,000 personas físicas han presentado su declaración anual en abril, esto representa el 56% del total de las declaraciones que espera el fisco. La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, aseveró que no habrá prórroga en la presentación de declaración anual para las personas físicas. La fecha límite para que los contribuyentes presenten la declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) es el 30 de abril. Al cierre del 18 de abril, alrededor de 4 millones 317,000 personas físicas han presentado su declaración anual, esto representa el 56% del total de las declaraciones que espera el SAT, según informa Expansión. Asimismo, el año pasado se registraron 7.5 millones de declaraciones, de acuerdo con Raúl Zambrano Rangel, administrador general de Servicios al Contribuyente. En 2020 y 2021, el fisco mexicano extendió el plazopara presentar la declaración anual únicamente para personas físicas, debido a que la pandemia de Covid-19 estaba en su punto más alto, y las medidas de prevención para evitar contagios provocaron una reducción en la actividad económica y una disminución en los servicios presenciales del SAT.

Aumento de declaraciones

En 2021, crecieron 21.9% las declaraciones anuales, el mayor incremento de los últimos cinco años, debido a las medidas de fiscalización implementadas por la autoridad fiscal. Según los datos del fisco, el año pasado personas físicas y morales presentaron en conjunto 12 millones 24 mil declaraciones. Además, como informamos, en ese año se recuperaron 123.5 pesos por cada peso invertido en actos de fiscalización, lo que implicó un ligero aumento respecto del 2020 y casi se duplicó en comparación con el 2019, cuando la efectividad fue de 78.6 pesos por cada peso invertido.