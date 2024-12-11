Con 400 mil empleos formales proyectados, el país lidera en Latinoamérica. Sectores clave como TI y manufactura impulsan el crecimiento

Con 400 mil empleos formales proyectados, el país lidera en Latinoamérica. Sectores clave como TI y manufactura impulsan el crecimiento

En 2025, México se prepara para la creación de 400 mil empleos formales, un aumento del 14.3% frente a lo estimado para 2024, según una encuesta de ManpowerGroup. Tan solo en el primer trimestre del próximo año, se proyecta la generación de entre 250 mil y 300 mil trabajos formales, destacando un inicio positivo para el mercado laboral.

Cierre de 2024 y expectativas optimistas para 2025

Al cierre de 2024, se espera que México alcance 350 mil empleos formales, pese a las bajas tradicionales de diciembre, que rondan los 300 mil puestos anuales.

“Siempre que nos acercamos al cierre de año vemos una desvinculación masiva de personal. Sin embargo, el primer trimestre de cada año suele consolidar estas contrataciones”, indicó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup para México, Caribe y Centroamérica.

México lidera en perspectivas laborales en América Latina

México ocupa el primer lugar en la región latinoamericana en perspectivas de empleo, superando en 9 puntos porcentuales el promedio regional, de acuerdo con la “Encuesta de Expectativas de Empleo” de ManpowerGroup.

Sectores y regiones con mayor competitividad

El sector más competitivo para 2025 será el de Tecnologías de la Información (TI), con una perspectiva de empleo del 41%, seguido por:

Transporte, logística y automotriz: 38%.

Manufactura: 35%.

Finanzas y bienes raíces: 31%.

Bienes y servicios de consumo: 31%.

Ciencias de la vida y salud: 26%.

Servicios de comunicación y energía: 24%.

En términos regionales, el sureste de México lidera con una expectativa de empleo del 45%, seguido por el noroeste, con 43%.

Grandes organizaciones, las más optimistas

Las empresas grandes, con plantillas de entre mil y 4 mil 999 empleados, son las más optimistas, con una perspectiva de empleo del 40%, impulsadas por un panorama sólido en inversión y expansión laboral.

“En la medida en que más inversiones se vayan detonando, veremos un incremento en las oportunidades laborales”, afirmó Alesi.