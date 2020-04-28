El SAT ha mandado mensajes a miles de contribuyentes sobre su cuenta CLABE en la declaración anual. Al parecer, si no contestan, no reciben su saldo a favor. Varios contribuyentes han reportado que...

El SAT ha mandado mensajes a miles de contribuyentes sobre su cuenta CLABE en la declaración anual. Al parecer, si no contestan, no reciben su saldo a favor. Varios contribuyentes han reportado que, aunque enviaron su declaración anual a principios de abril, todavía no reciben su devolución de saldo a favor. Esto se puede deber a un error con la cuenta CLABE. En el apartado de devoluciones de la página oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), hay una opción para dar seguimiento a trámites. Aquí, es posible que algunos de los contribuyentes que no han recibido la devolución tengan un mensaje sobre “Inconsistente en cuenta CLABE declarada”:

Estimado contribuyente. El Servicio de Administración Tributaria localizó la(s) siguiente(s) inconsistencia(s): Verifica tu CLABE, ya que no fue posible efectuar el depósito de tu devolución. Para poder continuar con el proceso de devolución se te solicita: En caso de ser autorizado el saldo a favor, adjunta tu estado de cuenta bancario con antigüedad no mayor a dos meses que esté a tu nombre y que contenga el número de la CLABE referida.

Básicamente, significa que el contribuyente debe actualizar la CLABE que proporcionó en la declaración anual. Eso lo puedes hacer en este enlace. Lo único que necesitas es el estado de cuenta bancario digitalizado con una antigüedad no mayor a tres meses, que contenga la cuenta CLABE referida y se encuentre a nombre y con la clave en el RFC del contribuyente titular de la cuenta. Entonces, si ya presentaste la declaración anual y no has recibido el saldo a favor, esta podría ser la razón. Con información de El Heraldo de México.

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