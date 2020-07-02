Este año, se perderán 259 mil millones de pesos por no cobrar IVA en alimentos y medicinas. Además, la medida ayuda más a quienes tienen mayores ingresos. De acuerdo con datos de la Secretaria de H...

Este año, se perderán 259 mil millones de pesos por no cobrar IVA en alimentos y medicinas. Además, la medida ayuda más a quienes tienen mayores ingresos. De acuerdo con datos de la Secretaria de Harineada y Crédito Público (SHCP), en 2020 se perderán 259 mil millones de pesos por no cobrar IVA a alimentos y medicinas. En 2021, se perderán 274 mil millones de pesos. Estas pérdidas equivalen a cerca del 1% del producto interno bruto (PIB). El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha rechazado la propuesta de implementar el IVA en alimentos y medicinas por años. Según él, el impuesto afectará a los mexicanos de menos recursos. Pero de acuerdo con el informe de la SHCP, no aplicar la tasa como se hace actualmente beneficia principalmente a las personas de mayores ingresos. El informe dice que los mexicanos de menos ingresos reciben una menor proporción de la transferencia del gasto final con la tasa cero. En cambio, los hogares de mayores ingresos reciben un mayor beneficio proporcional. Esto se debe a que los hogares de mayores ingresos concentran la gran parte del mercado de alimentos y medicinas.

Algunos organismos ya han propuesto la medida

Algunos organismos internacionales han sugerido a México implementar este impuesto. A finales del año pasado, por ejemplo, Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluó que los programas gubernamentales aumentaron la presión sobre el gasto gubernamental. Por esto, recomendó aplicar el IVA a los alimentos, así como hacer una reforma al predial y la tenencia. De acuerdo con el FMI, cobrando un IVA de 16% a los alimentos, se produciría un ingreso fiscal equivalente a 1% del producto interno bruto (PIB). Con esta medida se vería afectada la población de bajos recursos, por ello se contemplarían ofrecer beneficios específicos como una tasa inicialmente reducida que podría suavizar la transición a la tasa de 16%. Con información de El Universal.

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