La jefa del SAT dijo que los funcionarios que fueron separados de su cargo, actualmente se encuentran en procedimientos administrativos por la venta de citas.

La jefa del SAT dijo que los funcionarios que fueron separados de su cargo, actualmente se encuentran en procedimientos administrativos por la venta de citas.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) separó del cargo a 36 funcionarios por acaparar y vender citas para la realización de trámites fiscales. De acuerdo con la jefa del SAT, Raquel Buenrostro Sánchez, la oferta de citas disminuyó debido a las medidas implementadas para evitar la propagación del COVID 19. Esto generó un rezago en los trámites fiscales y un mercado negro de citas.

Actos de corrupción para obtener citas

En una conferencia para explicar la parte fiscal del Paquete Económico 2022, la funcionaria recordó que el SAT identificó tres actos de corrupción relacionados con la obtención de citas:

Terceros que desarrollaron robots que acaparaban las citas al momento que el SAT las ponía a disposición. Grupos de personas dedicadas al acaparamiento de citas, que se conocen como “granjas de bots”. Redes de servidores públicos corruptos que apartaban citas directamente en los sistemas del SAT.

Funcionarios corruptos que apartaban citas

En el último caso, Buenrostro Sánchez dijo que los funcionarios que fueron separados de su cargo, actualmente se encuentran en procedimientos administrativos por la venta de citas. La jefa del SAT indicó que los funcionarios que fueron separados de sus cargos, laboraban principalmente en las áreas de Servicios al Contribuyente y Tecnologías de la Información.

Nueva plataforma del SAT para ofrecer citas

Durante el evento, la funcionaria aseguró que el SAT está mejorando en materia de citas, y recordó que recientemente inició operaciones una nueva plataforma para ofrecer citas permanentemente, con mayor seguridad que la plataforma anterior. Con la nueva plataforma, Buenrostro Sánchez señaló que buscarán los siguientes resultados:

Que el tiempo máximo para hacer una cita sea de dos minutos.

Que las citas se otorguen en corto tiempo, sólo con tres días de anticipación.

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