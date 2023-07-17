Una casa es recuperada por el Infonavit es un inmueble que el titular del crédito hipotecario ha dejado de pagar y no ha cumplido con sus obligaciones contractuales El Instituto del Fondo Nacional ...

Una casa es recuperada por el Infonavit es un inmueble que el titular del crédito hipotecario ha dejado de pagar y no ha cumplido con sus obligaciones contractuales El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es una institución en México encargada de otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores para adquirir una vivienda. Cuando una persona incumple con el pago de su crédito hipotecario, el Infonavit puede tomar acciones legales para recuperar la propiedad. Cuando una casa es recuperada por el Infonavit, significa que el titular del crédito hipotecario ha dejado de pagar y no ha cumplido con sus obligaciones contractuales. En este caso, la propiedad puede ser rematada en una subasta pública para recuperar el monto adeudado. Si no se logra vender en la subasta, el Infonavit puede adjudicarse la propiedad y convertirse en el nuevo propietario. Las casas rematadas por el Infonavit suelen ser una excelente oportunidad para adquirir una propiedad a un precio más bajo, sólo deben tener en cuenta las condiciones de la misma.

¿Con mi crédito Infonavit puedo adquirir una casa recuperada?

La forma en que funciona el programa de créditos Infonavit de recuperación y compra de casas abandonadas: