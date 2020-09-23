La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, defendió la propuesta de uso de celulares y grabadoras en las visitas domiciliarias En las últimas semanas, la propuesta de que el personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda utilizar celulares y grabadoras durante visitas domiciliarias ha causado controversia. Una propuesta para la Miscelánea Fiscal 2021 incluye reformar el artículo 44 del Código Fiscal de la Federación (CFF). Actualmente, este numeral habla sobre las visitas domiciliarias del SAT. Entre otras cosas, el artículo dice que los contribuyentes deben permitir el acceso al personal del SAT, y dejar a su disposición la contabilidad y documentos necesarios. La nueva modificación propone que el personal del fisco pueda emplear herramientas tecnológicas para recabar información. Esto incluye cámaras, grabadoras y celulares para grabar a los contribuyentes durante las visitas. La propuesta también dice que el personal del SAT estará obligado a guardar absoluta reserva sobre declaraciones, datos suministrados por el contribuyente y sobre la información obtenida en la visita. El principal problema con la propuesta es que podría invadir la privacidad de los contribuyentes. En entrevista con El Economista, Karla Ortiz, integrante de la ANADE, dijo que la medida debe limitarse porque actualmente es muy amplia. Por ejemplo, no dice a qué se puede tomar fotos y video; además, no dice cómo se cuidará la información del contribuyente.

Raquel Buenrostro niega terrorismo fiscal en visitas domiciliarias

La jefa del SAT, Raquel Buenrostro, dijo ayer en conferencia de prensa que no se ejercerá ningún tipo de terrorismo fiscal. La funcionaria dijo que la medida servirá principalmente para combatir la corrupción y evasión fiscal de factureras. Buenrostro explicó que estas herramientas se usarán para recabar información; sin embargo, esto ya se hacía antes de la propuesta de la Miscelánea Fiscal 2021. La diferencia radica en que actualmente esto sólo está regulado por el reglamento interno del SAT, por lo que su inclusión en la ley dotaría a los contribuyentes de más armas para defenderse en caso de que la autoridad se extralimite. Con estas nuevas facultades, el SAT fortalecerá sus acciones de auditoría a evasores fiscales. Por esto, según Buenrostro, los contribuyentes no deben preocuparse, ya que la medida perseguirá solamente a los que quieran engañar al fisco. “Es para fortalecer las acciones de auditoría y visitas domiciliarias a los evasores”, afirmó.

Modernizar las visitas

Buenrostro explicó que, actualmente, los auditores llevan a cabo sus visitas de la misma manera que hace 20 años. Todo lo que ven se registra manualmente. El problema es que cuando el caso iba a juicio, el SAT perdía casos porque las únicas evidencias que podían presentar eran textos. Ahora, podrán presentar grabaciones y fotografías al juez. Además, ayudará a combatir la corrupción y negligencia del mismo personal del SAT. Con información de El Universal

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