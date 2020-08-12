La suspensión del proceso de elección de un nuevo titular de la Prodecon estará vigente hasta que se logre determinar la legalidad de la terna en un juicio. Un juez federal de Nuevo León suspendió ...

La suspensión del proceso de elección de un nuevo titular de la Prodecon estará vigente hasta que se logre determinar la legalidad de la terna en un juicio. Un juez federal de Nuevo León suspendió indefinidamente el proceso de elección del titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Esta suspensión estará vigente hasta que se logre determinar la legalidad de la terna en un juicio. Desde que inició operaciones, en septiembre de 2011, a finales del sexenio de Felipe Calderón, la titular de la Prodecon fue Diana Bernal Ladrón de Guevara. Ella se mantuvo al frente durante dos periodos que terminaron el 30 abril de 2019. Desde esa fecha, la Procuraduría se mantiene con un encargado de despacho, cuyo encargo recae en Luis Alberto Placencia Alarcón.

Los problemas con la terna de la Prodecon

Hay que recordar que el miércoles 3 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Senado la terna para designar al nuevo o a la nueva titular de la Prodecon. Los candidatos son Ricardo Rodríguez Vargas, Marta Patricia Jiménez Oropeza y Carlos Alberto Puga Bolio. Sin embargo, desde el anuncio, diversas organizaciones emitieron sus posturas para solicitar que se revise y reponga la terna para designar al nuevo titular. El problema es que ninguno de los candidatos cumple con los requisitos de la Ley Orgánica de la Prodecon:

El titular de la Prodecon, para su designación debe poseer título y cédula profesional de licenciado en Derecho, o en alguna carrera afín a la materia tributaria. Dos de las personas propuestas no cumplen con dicho requisito. Esto se debe a que tienen estudios en Administración y Economía, y solamente uno de ellos cumple al ser licenciado en Derecho. Es decir, Carlos Alberto Puga Bolio sería el único que cumple con este requisito.

Otro requisito que debe cumplir el titular de la Prodecon es contar con experiencia acreditada en materia fiscal, por lo menos de cinco años. Ninguno de los tres candidatos reúne el requisito de tener por lo menos cinco años de experiencia comprobada en materia fiscal.

Por último, en el caso de uno de los candidatos tampoco se cumple el requisito de no haber ocupado una posición de titular de una entidad paraestatal del gobierno federal, tres años previos a su nombramiento. Este punto se refiere a Ricardo Rodríguez Vargas, quien recientemente renunció a su cargo como titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

El amparo que frenó los procedimientos

A finales de junio, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo, A.C. consiguieron un amparo para detener el prodecimiento. Con el amparo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión tuvo que suspender el proceso. Por todo lo anterior, Edgar Rentería Cabañez, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en Monterrey, concedió la suspensión definitiva. En este escenario, el Congreso todavía puede impugnar la suspensión; sin embargo, pasarían meses hasta que se dicte sentencia. De acuerdo con el juez que otorgó el amparo, hay indicios suficientes para decir que la terna no cumple con los requisitos de ley. Por eso, decidió suspender el proceso. Con información de Reforma y El Economista https://www.reforma.com/frenan-nombramiento-en-prodecon-indefinidamente/gr/ar2007267?md5=c43d5779a925b344c2cd082a436f4fb5&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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