Factura SAT Movil es una app nueva y debe tener áreas de oportunidad o de mejora, señalan especialistas El Servicio de Administración Tributaria (SAT) recientemente lanzó la aplicación Factura SAT Móvil, para generar y enviar facturas de ingreso versión 4.0 con el celular. Los contribuyentes que quieran empezar a usar la nueva app, tienen que descargarla en su celular, a través de Play Store para Android o de App Store para Apple.

Quejas de la app Factura SAT Móvil

La app Factura SAT Móvil tiene más de 10,000 descargas en Play Store, y 50 opiniones, entre las que se encuentran las siguientes quejas:

Problemas al agregar los archivos .key y .cer

Al consultar los CFDI la app enlista los folios fiscales, por lo que es difícil saber de qué factura se trata

No tiene todos los regímenes fiscales.

De acuerdo con Roberto Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal 2 del Colegio de Contadores Públicos de México, Factura SAT Movil es una app nueva y debe tener áreas de oportunidad o de mejora. El especialista explicó que las quejas relacionadas con los archivos .key y .cer, se deben a que la app se tarda un poco en agregar dichos archivos. Sobre la consulta de los CFDI, Colín Mosqueda dijo que la app sí enlista los folios fiscales y al darles click muestra las facturas. Pero comentó que tal vez sea más sencillo ubicar los CFDI si se consultan por RFC que si se consultan por rango de fecha. En cuanto al tema de que la app no tiene todos los regímenes, el contador explicó que la app sólo genera CFDI de ingresos, y no emite otro tipo de facturas ni complementos. Así que es probable que por eso, la app no tenga todos los regímenes.