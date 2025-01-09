Sin nuevos impuestos, el SAT busca recaudar 5.3 billones de pesos en 2025

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) presentó su Plan Maestro 2025, con el que busca recaudar 5.3 billones de pesos sin crear ni aumentar impuestos. Este ambicioso plan se centra en tres ejes principales: atención al contribuyente, acompañamiento para quienes cumplen con sus obligaciones fiscales y un ataque frontal a la evasión y el contrabando.

Entre las acciones clave, destaca el Programa de Regularización Fiscal para pequeños contribuyentes con ingresos de hasta 35 millones de pesos. Este programa permitirá corregir adeudos con una reducción del 100% en recargos, multas y costos de ejecución.

Además, el SAT continuará con su apuesta por la tecnología, renovando las aplicaciones SAT Móvil y Factura SAT Móvil para simplificar trámites como la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y el prellenado de declaraciones. También se reforzará la vigilancia en sectores económicos de alto riesgo y en materia de comercio exterior, con especial atención al contrabando.

El Plan Maestro incluye un enfoque estratégico en litigios federales y combate al uso de facturas falsas, manteniendo su compromiso de garantizar la transparencia y fortalecer la recaudación sin recurrir a privilegios del pasado.