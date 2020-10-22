Según los especialistas, las presiones y estrategias del SAT podrían violar los Derechos Humanos de los contribuyentes, lo que llevaría a México a juicios internacionales. Esta semana, la American ...

Según los especialistas, las presiones y estrategias del SAT podrían violar los Derechos Humanos de los contribuyentes, lo que llevaría a México a juicios internacionales. Esta semana, la American Bar Association (ABA) envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador. La institución (conocida en México como el Colegio de Abogados de Estados Unidos) exigió al gobierno que respete el Estado de Derecho de los contribuyentes. De acuerdo con la ABA, hay tres situaciones recientes en las que el gobierno mexicano violentó el Estado de Derecho:

Funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) han declarado que los abogados defensores de los contribuyentes son un obstáculo para los objetivos de transformación de México. Funcionarios de varias ramas del gobierno han invitado a los contribuyentes con irregularidades fiscales a que vayan directamente con el SAT para arreglar su situación. El problema aquí es que los mismos funcionarios han aconsejado a los contribuyentes a no buscar representación legal. La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) ha amenazado a contribuyentes con investigaciones como una forma de presionarlos.

La ABA dice que las acciones violan algunos artículos en leyes mexicanas y tratados internacionales. Así, según la sbarra de abogado, las acciones del gobierno incumplen los artículos 14, 17 y 20 de la Constitución; por otro lado, contravienen los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

Especialistas creen que esto podría llevar a México a juicios internacionales

Después de que se dio a conocer la carta de la ABA, algunos especialistas en México creen que la asociación podría acusar a México en cortes internacionales. En el documento, la ABA dice que se violan el artículo 8, párrafo 2, sección d), y el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Esto es lo que establecen los numerales mencionados:

Artículo 8. Garantías Judiciales [...]

Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

[...]

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

Artículo 25. Protección Judicial

Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

En entrevista con Reforma, Bernardo Elizondo Ríos, del despacho Adame y Elizondo Abogados, explicó que la ABA puede llevar a México a juicio por violar los artículos mencionados. En entrevista con el mismo medio, Pedro Lara, del despacho PRL & Asociados, dijo que en nuestro país, los derechos de defensa legal de los contribuyentes están prácticamente cancelados. Esto se debe a que las estrategias del SAT incluyen cancelación de sellos digitales, embargo de cuentas y plazos muy largos. Así, los contribuyentes no tienen más opción que acatar las resoluciones del SAT sin defenderse. De acuerdo con los especialistas, un juicio internacional no sería la primera reacción de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, primero harían una recomendación al gobierno de México para asegurar el Estado de Derecho. Después, si nada cambia, podrían empezar los procesos legales. Puedes leer la carta original en este enlace. Con información de Reforma https://www.reforma.com/llevaria-a-juicios-terrorismo-fiscal/gr/ar2055176?md5=7c6cee307ab14b75ae97d16094cc3a8e&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&utm\_source=whatsapp&utm\_medium=social&utm\_campaign=promocion\_suscriptor

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