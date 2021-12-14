Derivado del aumento del salario mínimo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro también tendrá un aumento, junto con un incremento de participantes. Después de que se anunció el aumento de 22% ...

Derivado del aumento del salario mínimo, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro también tendrá un aumento, junto con un incremento de participantes. Después de que se anunció el aumento de 22% al Salario Mínimo General (SMG) para 2022, el apoyo económico para aprendices participantes en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro (JCF) también sufrirá un incremento. Este apoyo pasará de 4,310 a 5,258.13 pesos de manera mensual, lo que significa que es el tercer aumento a este programa desde que comenzó a operar en 2019. La titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), Luisa María Alcalde, mencionó que este ajuste aplicará a partir del 1 de enero de 2022. “Hace unos días por decisión unánime se determinó que el incremento al salario mínimo para el próximo año será del 22%, un incremento histórico, así que eso será también en beneficio de todos los aprendices”.

Ingreso por RFC

Como indica la actualización de las reglas de operación del programa que analiza la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), aún no se contempla como requisito para ingresar al programa presentar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) pese a que en la Miscelánea Fiscal 2022 la obligación deque los jóvenes mayores de edadtramiten su registro ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). De acuerdo con el subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marath Baruch Bolaños López, para 2022 el gobierno aprobó un presupuesto de 22 mil millones de pesos, con lo cual, se asegura el pago a los participantes vinculados al programa. “Además, esperamos así darles la bienvenida a 400,000 jóvenes más para, con ello, consolidar un programa que tiene la visión de acercar justicia social e incorporación a los jóvenes que así lo requieren”, comenta Bolaños.

Participantes en números

En el sitio de internet del programa se informa que actualmente están registrados 451 mil jóvenes vinculados en más de 361 mil centros de trabajo, de los cuales 265 mil 738 son mujeres mientras que 185 mil 780 son hombres; así como los estados con mayor participación son Chiapas, Tabasco y Veracruz. Este programa hasta el momento ha beneficiado a 1.8 millones de jóvenes, así como la meta para el próximo año es la inscripción de 400 mil jóvenes más.

Como inscribirte al programa

Los requisitos para ser parte de este programa son:

Tener entre 18 y 29 años hasta el momento de postularte

No estar trabajando ni estudiando

Contar con tu Clave Única de Registro de Población (CURP)

Tener tu identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio actual, puede ser recibo de luz, agua, predial, o teléfono

Fotografía del rostro con el código QR que proporcione la plataforma al momento de hacer el registro

En este programa pueden participar jóvenes migrantes, siempre y cuando hayan podido regular su estancia en el país, ya que se les solicitará un documento expedido por el Instituto Nacional de Migración (INM).

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