Revisa tus facturas de gastos personales con el Visor de Deducciones Personales del SAT y evita inconsistencias en tu declaración anual 2024

Revisa tus facturas de gastos personales con el Visor de Deducciones Personales del SAT y evita inconsistencias en tu declaración anual 2024

El Visor de Deducciones Personales del SAT es una herramienta proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México.

Dicha herramienta digital permite a los contribuyentes revisar los comprobantes fiscales (CFDI) de gastos personales, que pueden ser utilizados como deducciones al presentar su declaración anual de impuestos. Esto ayuda a verificar que las deducciones sean válidas y correspondan al ejercicio fiscal correcto.

De acuerdo con un texto publicado por Fiscalia, el visor sirve para que los contribuyentes revisen las facturas de gastos personales que serán precargadas en la declaración anual.

El texto indica que la herramienta está disponible desde algunos años atrás, y es cada vez más eficiente. Actualmente se muestra la información correspondiente al ejercicio 2024.

En su texto, Fiscalia explicó que el visor es importante, porque con el los contribuyentes tienen la facilidad de identificar facturas que presentan alguna inconsistencia, y pueden, con tiempo, solicitar al emisor la oportuna corrección antes de que concluya el año.

Por lo anterior, Fiscalia recomendó hacer una revisión de las facturas disponibles a fin de estar en condiciones de hacer las gestiones necesarias de corrección con suficiente anticipación al cierre del ejercicio.

Puedes acceder al visor aquí.