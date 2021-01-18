Este año, el porcentaje de condonación se calculará según la antigüedad de la multa. Este año entraron en vigor varios cambios con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Uno de ellos tiene que ...

Este año, el porcentaje de condonación se calculará según la antigüedad de la multa. Este año entraron en vigor varios cambios con la Resolución Miscelánea Fiscal para 2021. Uno de ellos tiene que ver con las reglas que determinan el porcentaje de condonación de multas. De acuerdo con algunos especialistas, los cambios significan que el SAT tendrá más facultades para exigir el cobro de adeudos fiscales antiguos. En años pasados, en la RMF existían varias reglas para determinar el porcentaje de condonación de multas para cada título de la Ley del ISR. Bajo este esquema, las condonaciones de multa iban del 20% al 100%, con los niveles más altos reservados para las empresas más endeudadas. En 2021, solamente se mantiene la regla 2.16.13; esta regla establece porcentajes mínimos y máximos dependiendo de la multa:

Para determinar el porcentaje de condonación, la autoridad fiscal tendrá en cuenta lo siguiente: La antigüedad de la infracción se computará a partir de la fecha en que se tenía que haber cumplido la obligación fiscal que dio origen a la sanción o de la fecha en que la autoridad fiscal descubrió la infracción y hasta la fecha de presentación de la solicitud de condonación.

Las ADR o, en su caso, las entidades federativas resolverán las solicitudes de condonación aplicando a la multa, el porcentaje que le corresponda, considerando los porcentajes siguientes: Antigüedad Porcentaje a condonar Hasta 1 año 70% Más de 1 año y hasta 2 60% Más de 2 y hasta 3 50% Más de 3 y hasta 4 40% Más de 4 y hasta 5 30% Más de 5 20%

Así, a las multas que tengan un año de antigüedad se les condonará el 70%; en cambio, a las más antiguas solamente se les condonará el 20%. Hay que recordar que el decreto presidencial que prohíbe la condonación solamente se refiere a créditos fiscales, no a las multas.

El fisco se irá por créditos antiguos

De acuerdo con especialistas, el bajo porcentaje de condonación en multas antiguas significa que el fisco perseguirá estos créditos. Además, estas multas antiguas son las que más intereses generan, por lo que son más importantes. En entrevista con Reforma, Guillermo Mendieta, miembro de la Comisión de Auditoría del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que el SAT ya no se basará en la situación financiera de cada empresa. Esto podría ser un problema porque no se tomará en cuenta el apalancamiento que sufrieron las empresas por la pandemia. Por otro lado, la regla establece que la máxima condonación será de 70%; antes, era de 100%. Esto significa que, pase lo que pase, el contribuyente tendrá que pagar por lo menos el 30% de la multa.Con información de Reforma https://www.reforma.com/exprimira-el-fisco-adeudos-antiguos/ar2107595

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