La obligación de presentar la declaración anual respecto a sueldos y salarios le corresponde 100% al trabajador, señalan especialistas Muchos trabajadores no tienen la obligación de presentar la declaración anual de personas físicas. En estos casos, hay quienes piensan que los patrones son quienes hacen la declaración de sus empleados. Pero de acuerdo con el especialista fiscal Mario Beltrán, ningún patrón hace la declaración anual de los trabajadores. Esto se debe a que la obligación de presentar la declaración anual respecto a sueldos y salarios le corresponde 100% al trabajador. A través de un video, el asesor y catedrático explicó que lo que sí sucede es que el patrón tiene la obligación de presentar un ajuste anual, que es un ajuste aritmético que hacen las empresas, para enterar las retenciones que hicieron a los trabajadores. Las empresas deben hacer el ajuste anual antes de abril, que es cuando se presenta la declaración anual de personas físicas. Porque hay personas que reciben ingresos por salarios y asimilados a salarios que sí están obligados a presentar la declaración anual. Por eso, los trabajadores deben analizar si están o no obligados a presentar la declaración anual.

¿Qué trabajadores están obligados a presentar la declaración anual?

En este contexto, Mario Beltrán indicó que entre los trabajadores que deben presentar la declaración se encuentran los que se ubiquen en los siguientes supuestos:

Si sus ingresos anuales excedieron de 400 mil pesos.

Si en el año obtuvieron ingresos de dos o más patrones de manera simultánea.

Si manifestaron por escrito al patrón que presentarían la declaración anual.

Si además de salarios obtuvieron ingresos distintos de salarios, por otra actividad empresarial, arrendamiento, etcétera.

Si obtuvieron ingresos por salarios de patrones del extranjero.

Puedes ver más supuestos de quiénes deben presentar la declaración anual de personas físicas aquí.