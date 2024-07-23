Es crucial que los contribuyentes revisen regularmente el Buzón Tributario, ya que es el medio para notificarles sobre la solicitud de cancelación de documentos Para ciertos Comprobantes Fiscales D...

Es crucial que los contribuyentes revisen regularmente el Buzón Tributario, ya que es el medio para notificarles sobre la solicitud de cancelación de documentos Para ciertos Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) o facturas electrónicas, el receptor debe aceptar una solicitud de cancelación. Para rechazar la cancelación de un CFDI, es necesario estar atento a las notificaciones que se reciben a través del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o del proveedor de servicios de facturación electrónica autorizado. Para cancelar una factura, el emisor debe primero solicitar la cancelación. Una vez solicitada, el SAT informará al receptor sobre la solicitud de cancelación, quien puede hacer una aceptación expresa de dicha cancelación, o bien una aceptación tácita. Es de ir, por omisión. La aceptación expresa de la cancelación es aquella en la que el receptor emite una respuesta de aceptación de la cancelación. La aceptación tácita sucede cuando, transcurridos tres días de haber recibido la solicitud de cancelación, el receptor no realiza ninguna acción, y el comprobante queda cancelado transcurrido dicho plazo. Por lo anterior, si el contribuyente receptor del documento no desea que la cancelación proceda, debe rechazar expresamente tal cancelación.

Procedimiento para rechazar la cancelación de un CFDI

Para rechazar la solicitud de cancelación en el portal de internet del SAT, se debe seguir el siguiente procedimiento:

Una vez recibida la solicitud de cancelación mediante Buzón Tributario, el receptor del documento que desee rechazar esta cancelación debe ingresar al buzón, al apartado “Mis Comunicados”. En el comunicado se lee el siguiente texto: 11/jul/2024 07:00 hrs Recibiste una solicitud de cancelación de factura XXXX, SA DE CV solicita la cancelación de la(s) factura(s) con folio(s) 5x64f958-dfif-4519-7df6-72fceked5946emitida(s) a tu nombre. Para aceptar o rechazar la solicitud de cancelación cuentas con tres días hábiles, contados a partir de la recepción de la solicitud de cancelación de CFDI. En caso de que no envíes una respuesta, la cancelación se aceptará automáticamente. Se acude a los servicios de facturación > Consultar solicitudes de cancelación Al ingresar a la herramienta, se podrá ver el listado de facturas cuya cancelación ha sido solicitada. Se selecciona la factura y se procede a pulsar sobre el botón “Rechazar Seleccionados”. En seguida aparece un aviso de confirmación. Se procede a confirmar, y se solicitarán los datos de la e.firma. Al firmar con éxito, aparece un mensaje de éxito y un acuse de recibo en formato PDF. Con esta acción el proceso ha concluido.

El procedimiento sirve para rechazar o aceptar la cancelación de varios comprobantes al mismo tiempo. Tantos como aparezcan en el listado de CFDI con solicitud de cancelación. Además, considera que es importante que los contribuyentes atiendan regularmente los mensajes a través del Buzón Tributario, pues es el medio a través del cual se le notifica sobre la solicitud de cancelación de documentos.