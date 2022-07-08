Errores en el servidor del SAT y escasez de citas, han afectado a jóvenes que desean darse de alta en el RFC. El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) informó que los contribuyentes mayores de 18 años y aquellos que buscan darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) están enfrentando problemas para registrarse. Con la Miscelánea Fiscal 2022 se aprobó el RFC obligatorio para mayores de 18 años. Sin embargo, el proceso ha sido imposible para algunos, debido a fallas en el sistema, advirtió recientemente Ramiro Ávalos, vicepresidente del IMCP. Asimismo, explicó que en la página del fisco se han detectado errores en los servidores y sistemas del SAT cuando las personas ya están en los últimos pasos para inscribirse como el borrado de los datos ingresados. Al tramitar el RFC no se adquiere alguna obligación fiscal, y no se deberá presentar algún tipo de declaración ante el gobierno, hasta que comience a tener alguna actividad económica que requiera pagar impuestos, según la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). Por otra parte, Laura Grajeda, presidenta del IMCP, explicó que la escasez de citas también está afectando a quienes necesitan tramitar su título profesional, que para obtenerlo se deben inscribir al RFC y aquellos que buscan un empleo, porque es un requisito laboral. Algunos de los trámites que se han complicado por la escasez de citas en el SAT son: la inscripción al RFC, la firma electrónica o e.firma, la clave de identificación electrónica confidencial (CIEC) o CIECF y la obtención de la Constancia de Situación Fiscal.