El monto acumulado a noviembre del año pasado es de 86,908 millones de pesos. Los pagos de derechos a nivel federal son aquellos que el ciudadano realiza por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado. El pago de derechos tuvo su mejor registro en noviembre, ya que alcanzó los 5,913.68 millones de pesos en el 2021. Esto representó un aumento de 21.2%, si se compara con el mismo mes del 2020. De acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el monto acumulado a noviembre del año pasado es de 86,908 millones de pesos, lo que significa un incremento en 18.1% en comparación con 2020. Según datos de El Economista, durante 2020 la recaudación del pago de derechos fue de 72,563 millones de pesos. Mientras que en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2021 se esperaba un monto de 42,267 millones de pesos. El gobierno federal obtuvo los 28,595 millones de pesos, de acuerdo con el Informe de Finanzas y Deuda Pública elaborado por la dependencia que encabeza Rogelio Ramírez de la O. Para este año, se estima que la recaudación será de 47,193 millones de pesos. Esto representa un incremento de 7.7% con respecto al ejercicio fiscal del 2021. En octubre del año pasado se aprobaron los cambios a la Ley de Derechos, la cual determina los costos que deben de pagar los ciudadanos por la prestación de servicios que ofrecen las dependencias de la Administración Pública Federal. Con las reformas que entraron en vigor este año, aumentó 110 pesos el costo del pasaporte con vigencia de 1 año, durante el 2022 tendrá un precio de 755 pesos o el de tres años tuvo un incremento de 125 pesos, es decir, costará en 1,470 pesos. También, aumentaron las entradas a los museos y en 13 zonas arqueológicas, museos y monumentos que no se cobraba el acceso, tendrán una cuota con el fin de que puedan solventar gastos. El legislador del partido Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, consideró que es un insulto para millones de mexicanos el aumento en el costo de las entradas para los museos: “Si hubo un sector afectado por la pandemia fue el turístico, fueron de los primeros establecimientos en cerrar sus puertas y los últimos en poder abrirlas, ahora no solamente se recargan más en esos establecimientos, sino que además afectan el derecho al acceso a la cultura”, manifestó Barrera. Por su parte, los costos de los servicios que presta la Secretaría de la Defensa Nacional, en cuanto a la expedición o revalidación de la licencia para portar un arma de fuego particular individual costará 5,212 pesos. La legisladora panista Patricia Terrazas opinó que la LFD tiene una tendencia totalmente recaudatoria y solo así se entiende que los ingresos esperados por derechos para el ejercicio fiscal 2022 tendrán un incremento real de 7.7 por ciento estimado.

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