La administración de López Obrador quiere trabajar con las empresas del Consejo Mexicano de Negocios para mejorar la inversión. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo una reunión privada con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN). A lo largo del día se dio a conocer el acuerdo al que se llegó en la reunión con la iniciativa privada. Principalmente, se planea mejorar la inversión, producción y comercio; además, AMLO se comprometió a no aumentar impuestos. Sobre una reforma fiscal, el presidente López Obrador dijo que ya quedó muy claro que no subirán los impuestos: "No van a aumentar los impuestos, quedó muy claro, no van a aumentar los impuestos y no vamos a llevar a cabo ninguna acción que afecte al sector privado". Por su parte, Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN, explicó que el objetivo de la reunión es aprovechar el periodo actual de recuperación económica. La idea es hacer que el crecimiento económico de 6% u 8% para 2021 se mantenga hasta 2024. En la reunión participaron varios empresarios importantes como Carlos Slim Domit, presidente de Grupo Carso; Claudio X. González, presidente de Kimberly Clark; Emilio Azcárraga, presidente de Televisa; Antonio Torrado, de Grupo Alsea; Blanca Treviño, de Softtek; Laura Díez Barroso, presidenta de Santander en México; Joaquín Vargas de Grupo MVS; Tomás Sada, de Cydsa; Daniel Servitje, de Grupo Bimbo; Juan Gallardo, de Cultiba; Alejandro Ramírez, de Cinépolis, entre otros.

Mejorar inversión y no aumentar impuestos

Antonio del Valle Perochena también dijo que actualmente la inversión esta en 18% del PIB. Para lograr un crecimiento constante, la inversión debe subir hasta 24%. Por otro lado, el empresario dijo que también se habló sobre la próxima reforma fiscal. Hay que recordar que actualmente Raquel Buenrostro del SAT y el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria están trabajando en propuestas de reforma. De acuerdo con del Valle, la reforma fiscal se enfocará principalmente en los pequeños contribuyentes. Principalmente, se enfocará en simplificar los trámites para pequeñas y medianas empresas. Con información de Reforma y El Financiero https://www.reforma.com/pacta-amlo-con-empresarios-aumentar-inversion/gr/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/06/10/se-llego-a-un-muy-buen-acuerdo-dice-amlo-tras-reunion-con-slim-x-gonzalez-y-otros-empresarios/

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