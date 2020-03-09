¿Alguna vez te has equivocado al hacer un depósito bancario o simplemente te gustaría saber qué hacer en ese caso? Guarda la calma que te contaremos cómo solucionarlo. Aunque las instituciones bancarias han facilitado las transferencias de dinero por medio de bancas electrónicas, a veces un pequeño error al capturar los datos puede hacer que transfieras tu dinero a una cuenta equivocada. Por eso es importante que verificaruna y otra vez los datos antes de proceder con la operación. El Banco de México (Banxico) desarrolló un sistema llamado sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) que le permite al público en general realizar en cuestión de segundos pagos electrónicos, mejor conocidos como transferencias, a través de la banca por internet o banca móvil. La necesidad de realizar operaciones bancarias al instante, la urgencia, nos pueden llevar a enviar dinero a otra cuenta que no sea la planeada, este tipo de equivocaciones se le conocen como errores operativos del cliente. Recuperar el dinero dependerá en mucho del tipo de la operación que se realizó, así como de la buena voluntad del titular de la cuenta a quien ha llegado el deposito. Estos son los pasos que necesitas seguir para recuperar tu dinero:

¿Qué hago si deposité dinero a una cuenta equivocada?

Considera que si el depósito se hizo a un titular con cuenta en el mismo banco, no podrá detenerse la operación, pues es inmediata.

Sin embargo, puedes avisar a la institución financiera para que busque al titular de la cuenta a la hiciste la transferencia.

Identificado el titular, el banco explicará la situación y comenzará a acordar la devolución del efectivo

Ten en cuenta que el banco no puede obligar a la persona a la que llegó el depósito para que devuelva el monto.

Si, por el contrario, el depósito se hizo a otro banco, ponte en contacto con tu banco para que solicite a la otra institución que te devuelvan el dinero. En estos casos la probabilidad de que te devuelvan el dinero es mayor, pues los depósitos suelen tardar entre uno y dos días hábiles.

Si a ti te hicieron un depósito por error

Si te depositaron en tu número de cuenta por error, no dispongas de ese dinero. Aunque no es tu culpa haberlo recibido, considera que no es tuyo; seguramente su dueño lo estará buscando y lo necesita. Información de Condusef

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