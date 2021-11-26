En total, 2,411 funcionarios recibirán sueldos, salarios y prestaciones más altos que los del presidente López Obrador. De acuerdo con el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egr...

En total, 2,411 funcionarios recibirán sueldos, salarios y prestaciones más altos que los del presidente López Obrador. De acuerdo con el Analítico de Plazas y Remuneraciones del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, el próximo año 2,411 funcionarios públicos tendrán sueldos, salarios y prestaciones más altos que los que recibirá el presidente Andrés Manuel López Obrador. Como señala La Jornada, tras la entrada en vigor de la austeridad republicana, algunos organismos autónomos optaron por eliminar puestos bajos y medios y así mantener los salarios de los puestos más altos.

La decisión de la SCJN

La semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió una suspensión al tope salarial para funcionarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con esta decisión, los funcionarios se unen al grupo de servidores públicos que pueden tener un salario mayor al del presidente. La Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos establece 111 mil pesos mensuales como el tope salarial para cumplir con la austeridad; sin embargo, hay varios puestos que reciben sueldos mayores ya que están protegidos por distintos ordenamientos.

Otras instituciones como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Instituto Nacional Electoral (INE), el Banco de México, y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) también han impugnado el tope salarial.

Aguinaldos

El artículo 42 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado establece lo siguiente sobre el aguinaldo de funcionarios públicos:

Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el Presupuesto de Egresos, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre y el otro 50% a más tardar el 15 de enero, y que será equivalente a 40 días del salario, cuando menos, sin deducción alguna.

Como señala Expansión, los aguinaldos más altos de 2021 son los siguientes:

585 mil pesos para Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

584 mil pesos para los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal.

577 mil pesos para los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Con información de Infobae, Expansión y La Jornada https://www.jornada.com.mx/notas/2021/11/24/economia/percibiran-mas-que-el-presidente-2-mil-411-funcionarios-shcp/ https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/03/mas-de-500-mandos-militares-ganaran-mas-que-el-presidente-lopez-obrador-en-2022/ https://expansion.mx/economia/2021/11/16/aguinaldo-2021-cuanto-ganan-funcionarios-publicos

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