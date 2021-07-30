La Prodecon publicó un acuerdo general que modifica el acuerdo que prevé sus días inhábiles y períodos de vacaciones de 2021.

La Prodecon publicó un acuerdo general que modifica el acuerdo que prevé sus días inhábiles y períodos de vacaciones de 2021.

El 30 de julio, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) publicó el acuerdo general 002/2021, con el que se modificó el 001/2021, que indica sus días inhábiles y sus períodos de vacaciones del 2021.

Días inhábiles de la Prodecon del 2021

El acuerdo general 001/2021 indica que los siguientes son días inhábiles para la Prodecon:

Los sábados y domingos.

Lunes 1 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero).

Lunes 15 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo).

Miércoles 31 de marzo, jueves 1 y viernes 2 de abril.

Miércoles 5 de mayo.

Jueves 16 de septiembre.

Lunes 1, martes 2 y lunes 15 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre).

Periodos de vacaciones de la Prodecon del 2021

El documento también indica que se suspenderán actividades durante los siguientes periodos vacacionales del 2021:

Del lunes 19 al viernes 30 de julio, reanudando labores el 2 de agosto.

Del lunes 20 al viernes 31 de diciembre, reanudando labores el miércoles 3 de enero de 2022.

¿Qué fue lo que cambió?

Con el acuerdo general 002/2021, la Prodecon indicó que se exceptúa de la suspensión de actividades con motivo del primer período vacacional, que comprende del lunes 19 al viernes 30 de julio de 2021, a las unidades administrativas que integran su Secretaría General. Además, con dicho acuerdo se habilitan las 24 horas de los días comprendidos en el periodo del 17 de julio de 2021 al 1 de agosto de 2021, para que las diversas áreas que integran la Secretaría General, lleven a cabo las actividades inherentes a los procedimientos de contratación que resulten necesarios para las adquisiciones, arrendamientos y servicios que requiera la Prodecon, así como la formalización de los instrumentos jurídicos necesarios. Puedes ver los acuerdos generales 001/2021 y 00/2021 de la Prodecon aquí / Fechas de publicación: enero y julio de 2021.

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