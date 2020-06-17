De acuerdo con el listado del artículo 69-B del primer cuatrimestre del año, hay más de nueve mil contribuyentes que simulan operaciones. En la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Ma...

De acuerdo con el listado del artículo 69-B del primer cuatrimestre del año, hay más de nueve mil contribuyentes que simulan operaciones. En la conferencia mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que presentará denuncias por un fraude fiscal de 48 mil millones de pesos. López Obrador dijo que presentaría el informe sobre este fraude la próxima semana. "La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, hay involucrados del gobierno pasado y del otro, políticos. Vamos a presentar denuncias penales contra esos personajes encargados de promover este sistema", declaró. También dijo que muchos de los involucrados en el fraude no saben que sus facturas eran falsas. Por eso, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dará oportunidad a algunos de ellos para que se regularicen.

Nueve mil contribuyentes simulan operaciones

Y la presión del SAT contra las factureras continúa; ahora, parece que el fisco identificó a más de nueve mil contribuyentes que simulan operaciones. De acuerdo con el listado del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, al primer cuatrimestre del año, hay 9,561 contribuyentes que simulan operaciones. Hay que recordar que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, así como mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esto con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.

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