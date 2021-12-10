Los repartidores mencionan que las aplicaciones trasladan el impuesto a los repartidores y a los negocios. Contrario a la opinión de la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum, el impuesto del 2% que se quiere establecer a las aplicaciones sí será trasladado a los repartidores, advirtieron legisladores y socios de las empresas de reparto. “A nivel federal el gobierno supuestamente les cobra impuestos a las plataformas, pero las plataformas los han trasladado hacia los socios, porque recuerden que no somos sus empleados, somos sus socios, sus usuarios asalariados”, dijo Saúl Gómez, fundador de Ni Un Repartidor Menos. Además, menciona que estos trabajadores de entrega mantuvieron “a flote la economía restaurantera en el peor momento de la pandemia” Señala que el IVA y el ISR (que les sobra el SAT) los están pagando los repartidores y los comercios en cada servicio, porque las empresas trasnacionales dueñas de las aplicaciones están protegidas. Al respecto, Sheinbaum indicó que el impuesto que la Secretaría de Administración y Finanzas propone a estas aplicaciones “no tiene nada que ver con los trabajadores de las plataformas, que en realidad requieren mucho mejores condiciones de trabajo, no tiene que ver con un cargo al usuario, sino que tiene que ver con que estos recursos en un porcentaje muy, muy alto, salen fuera del país”. Royfid Torres, representante ciudadano, mencionó en conferencia de prensa que esta medida no solo es recaudatoria y discriminatoria, ya que menciona que no se sabe directamente en donde terminará este recurso, pues “siguen sin reconocer los derechos laborales del sector, a pesar de que la jefa de gobierno aseguró que no crearía nuevas medidas tributarias”. Después de una serie de reuniones entre la Secretaría de Administración y Finanzas con cámaras empresariales, la jefa de gobierno mencionó que la mayoría está de acuerdo con este impuesto del 2% para aplicaciones de entrega, y recalcó que esta medida no afectará a usuarios. “Hubo una reunión de la secretaria de Finanzas con la mayoría de las Cámaras, la mayoría de las Cámaras de la Ciudad de México están totalmente de acuerdo, ya se va a informar muy pronto; y, es importante, no tiene nada que ver con los trabajadores de estas plataformas que, en realidad, requieren mucho mejores condiciones de trabajo, no tiene que ver con un cargo al usuario, tampoco; sino, tiene que ver con estos recursos que son un porcentaje muy, muy alto que salen fuera del país”, dijo la funcionaria.

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.