Bank of America descarta aranceles a México e impuestos a remesas, destacando que estas medidas serían contraproducentes para la economía regional y el T-MEC

Bank of America descarta aranceles a México e impuestos a remesas, destacando que estas medidas serían contraproducentes para la economía regional y el T-MEC

Bank of America (BofA), el segundo banco de inversión más grande a nivel mundial y líder en América Latina, aseguró que las amenazas de imponer aranceles a México o gravar las remesas que ingresan al país no se materializarán. Según Emilio Romano, director general de BofA en México, estas medidas serían perjudiciales para las economías de Norteamérica y pondrían en riesgo la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Impacto de los aranceles: un golpe a la economía regional

Romano subrayó que imponer aranceles a México afectaría directamente a las empresas estadounidenses al encarecer su cadena de producción, lo que haría menos competitiva a la región en su conjunto.

“El T-MEC no debería, por definición, operar con aranceles. Una imposición de tarifas significaría acabar con el Tratado y con la integración económica de la que se han beneficiado los tres países”, afirmó el directivo.

El banco, que atiende a numerosas empresas de México, Estados Unidos y Canadá, considera que cualquier intento de implementar aranceles resultaría contraproducente para los tres países.

Impuesto a remesas: improbable y regresivo

Respecto a la posibilidad de gravar las remesas, Romano señaló que esta medida sería extremadamente complicada de implementar desde un punto de vista fiscal y tendría un impacto negativo en los sectores más vulnerables.

“Un impuesto a las remesas sería muy regresivo y afectaría a las personas que menos recursos tienen. Además, nuestra posición base es que este impuesto no está dentro de las posibilidades de implementación”, aseguró.

Actualmente, las remesas representan el 4% del PIB mexicano, con un flujo de 65 mil millones de dólares, consolidándose como uno de los pilares más importantes para la economía del país.

Volatilidad en el horizonte, pero optimismo a largo plazo

Romano advirtió que la renegociación del T-MEC, prevista para 2026, podría traer episodios de volatilidad en los mercados. Sin embargo, se mostró confiado en que los países mantendrán la unión de Norteamérica y renovarán el tratado sin la imposición de aranceles.

“Nuestro escenario base es que no habrá aranceles al final de cuentas. Las discusiones serán inevitables, pero prevalecerá la integración económica”, señaló.

Cooperación trinacional como solución

El CEO de BofA destacó la importancia de la cooperación entre los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá para enfrentar desafíos comunes en temas como migración, seguridad y relaciones geopolíticas.

“Vemos con buenos ojos la disposición del Gobierno mexicano para trabajar de la mano con sus socios comerciales en temas clave para la región, como las relaciones con Asia”, concluyó Romano.