26 servidores públicos del fisco recibieron penas que oscilan entre seis meses y hasta cuatro años de prisión El Quinto Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador revela que, de enero a junio de este año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) fueron sentenciados 26 servidores públicos del SAT por presuntos actos de corrupción, recibiendo penas que oscilan entre seis meses y hasta cuatro años de prisión. Además, algunos de ellos también fueron condenados a realizar trabajos comunitarios en beneficio de la sociedad, con penas de hasta nueve meses. Sin embargo, el informe no especifica la distribución exacta entre sanciones de prisión y trabajo comunitario, según reporta Reforma. Los delitos cometidos por los sentenciados están relacionados principalmente con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), impresión ilegal de comprobantes, falsificación de documentos en general, ejercicio ilícito del servicio público y acceso ilícito a sistemas. En el mismo periodo, el SAT presentó denuncias penales contra 393 contribuyentes, de los cuales 175 son personas físicas y 218 están vinculadas a personas morales. Además, se presentaron 13 denuncias adicionales ante la Fiscalía General de la República por presuntos delitos, dirigidas contra 12 servidores públicos. El informe también destaca que se han atendido internamente 686 denuncias, de las cuales 124 han avanzado hacia una revisión administrativa. La administración actual del SAT ha promovido un total de 58 denuncias ante el órgano interno de control, dirigidas contra 64 servidores públicos, todos ellos implicados en presuntos actos de corrupción.