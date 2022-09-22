El Presidente señaló que lleva 4 años intentando nombrar un nuevo titular de la Prodecon y no ha podido El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó en su conferencia de prensa mañanera que en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) hay evasores fiscales que obstaculizan el nombramiento del nuevo titular del organismo, tras la salida de Diana Bernal. "Yo llevo ya casi 4 años y no he podido cambiar al presidente de un Instituto (dijo en alusión a la Prodecon). Mando las ternas y se amparan, no he podido. Lo sigo haciendo, mando las ternas al Senado, porque mucho evasor fiscal utiliza este instituto para no pagar los impuestos. No dudo que haya abusos, pero bueno, ahí está el SAT o la Fiscalía o el Poder Judicial", señaló. En marzo de 2021, el presidente López Obrador pidió a su entonces consejero jurídico Julio Scherer Ibarra preguntar al Consejo de la Judicatura Federal por qué otorgaba amparos que le impedían –como titular del Ejecutivo Federal– nombrar al reemplazo de Diana Bernal, quien dejó el cargo en abril de 2019.

El presidente expuso que la existencia de este tipo de órganos sólo es para legitimar al régimen corrupto que existió en el país, y aunque ha intentado desaparecerlos, reconoció que no podrá hacerle y llamó a su relevo a insistir en la necesidad de que no sigan operando.

“Para legalizar, legitimar a un régimen corrupto, para eso crearon ese andamiaje supuestamente autónomo. Y uno se pregunta: ¿Entonces para qué el Poder Ejecutivo, el gobierno? Para qué crear alrededor de Pemex 5 o 6 órganos autónomos si existe Pemex y la Secretaría de Energía, y 5 autónomos para la CFE, y 3 o 4 autónomos que tiene que ver con evitar la corrupción. ¿Qué no existe el Poder Legislativo?”, dijo.

Propuestas no cumplen requisitos

Al respecto, Ricardo Mendoza, vicepresidente de Asuntos Fiscales del Consejo Empresarial Mexicano, en entrevista con El Heraldo Media Group, dijo que la crítica hecha por el mandatario es desafortunada, falsa y aunque no le sorprende, le preocupa por que implica atacar a una institución que ayuda a los contribuyentes y al Estado para evitar juicios y regular la recaudación de impuestos. Mendoza explicó que esto no se ha realizado porque las ternas de funcionarios propuestos por López Obrador no cumplen con lo necesario para poder liderar esta institución. Además, dijo que el mandatario está concentrado en poner a un titular a modo para suplir a Luis Alberto Placencia, pero que no ha sido aprobado por la falta de capacidad de los presentados.