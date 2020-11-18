Son 28 reglas de carácter general para la revelación de esquemas reportables, obligación que entra en vigor el próximo 1 de enero. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ...

Son 28 reglas de carácter general para la revelación de esquemas reportables, obligación que entra en vigor el próximo 1 de enero. El día de hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Tercera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020. Entre otros cambios, la versión incluye las reglas generales para la revelación de esquemas reportables. En este sentido, se considera un esquema reportable a cualquiera que pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México, sin importar la residencial fiscal del contribuyente. Es decir, cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada de formas expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Del mismo modo, se entiende como asesor fiscal cualquier persona física o moral que en el curso de su actividad sea responsable o se involucre en el diseño, comercialización, organización o administre un esquema reportable. Esta información deberá presentarse mediante una declaración informativa en el mes de febrero de cada año. El documento incluye 28 reglas generales, una para cada tipo de esquema reportable. Aquí puedes leer las 28 reglas a partir del Capítulo 2.2. Esta nueva obligación entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021. Hay que recordar que desde julio, la Prodecon había dado un plazo de 10 días al SAT para emitir las reglas. Ahora, los contribuyentes tendrán muy poco tiempo para conocer y aplicar las reglas de cada esquema reportable. TAMBIÉN E PUEDE INTERESAR: https://www.elcontribuyente.mx/2020/08/el-sat-todavia-esta-trabajando-en-las-reglas-generales-sobre-esquemas-reportables/

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