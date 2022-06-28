Estas claves tienen un uso muy limitado en la actualidad, y ya no tienen cabida en la versión 4.0 del CFDI. El 19 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal de in...

Estas claves tienen un uso muy limitado en la actualidad, y ya no tienen cabida en la versión 4.0 del CFDI. El 19 de abril, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en su portal de internet una actualización a los catálogos del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), en su versión 3.3. De acuerdo con una nota publicada por Fiscalia, en el catálogo c_TipoRelacion se extiende hasta el 30 de junio la fecha de fin de vigencia de las siguientes relaciones:

08 - Factura generada por pagos en parcialidades.

09 - Factura generada por pagos diferidos.

La nota indica que la conclusión de la vigencia de estas claves, originalmente estaba prevista para el 30 de abril. Pero dada la prórroga para continuar utilizando el CFDI 3.3 hasta el 30 de junio, el uso de estas claves también se extendió. Pero en la nota se advierte que aunque se amplió el uso del CFDI 3.3. hasta el 31 de diciembre de 2022, hasta la actualización más reciente de los catálogos del CFDI 3.3. realizada en junio de 2022, el uso de estas relaciones no ha sido extendido. Por eso, al parecer quedan pocos días para su uso.

Relaciones de CFDI 3.3 para PPD

Fiscalia explicó que estas relaciones se utilizaron para documentar la recepción de pagos antes de que iniciara el uso del complemento para recepción de pagos, por lo que estas claves tienen un uso muy limitado en la actualidad, y ya no tienen cabida en la versión 4.0 del CFDI. Por tanto, será a partir del 1 de julio de 2022 que el uso de estas claves quedará eliminado, salvo que la autoridad extienda su uso en la próxima actualización de catálogos, que sería lo más lógico.