El día de hoy en San Lázaro la coalición Va por México presentará su propuesta alterna del PEF. Al parecer, se enfocará en reducir recursos destinados a los proyectos emblemáticos como en Tren Maya...

El día de hoy en San Lázaro la coalición Va por México presentará su propuesta alterna del PEF. Al parecer, se enfocará en reducir recursos destinados a los proyectos emblemáticos como en Tren Maya y dirigirlos a otras áreas. Ayer la coalición Va por México, integrada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), dio a conocer que presentará una propuesta alterna del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022. La propuesta de PEF de Morena y sus aliados también se presentará hoy ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados. De acuerdo con Luis Espinoza Cházaro, coordinador del PRD, la coalición Va por México ideó su propuesta porque no fueron escuchados por Morena.

Las diferencias entre ambas propuestas

Como señala El Financiero, la propuesta alterna se enfoca en el 10% del gasto total del PEF que sí puede ser modificado. Por su parte, en entrevista con Infobae, Jesús Zambrano, presidente del PRD, dijo que la diferencia principal es que la propuesta se enfoca en apoyos al sector agrícola, las micro, pequeñas y medianas empresas y a gobiernos municipales. La propuesta alterna también tendrá aumentos presupuestales para el fortalecimiento del federalismo, seguridad pública, proyectos de infraestructura, medio ambiente, reactivación económica, y estancias infantiles.

Además, se busca ajustar el gasto que se destinará a las obras emblemáticas como el Aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, señaló que se seguirá el proceso legal. Es decir, se revisarán las peticiones el lunes, se presentarán las reservas al pleno, el martes se discutirá en lo general y el miércoles y jueves se discutirá en lo particular. Además, Mier dijo que sí se dará el diálogo con la oposición, a menos que se trate de recuperar el Ramo 23; fuera de eso, todo puede ser discutido.

No esperan cambios

Sin embargo, en entrevista con El Financiero, Erasmo González, el morenista presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que no esperan aprobar varios cambios al PEF original. Por su parte, el diputado morenista Omar Enrique Castañeda, señaló que Morena y sus aliados cuentan con 280 diputados. Para hacer cambios, se necesitan más de 250 votos, por lo que será muy difícil que se aprueben los cambios de la oposición. Con información de El Financiero e Infobae https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/11/08/morena-y-aliados-van-solos-y-dejan-fuera-a-la-oposicion-del-pef-2022/ https://www.elfinanciero.com.mx/economia/2021/11/08/preven-aprobar-presupuesto-2022-sin-grandes-cambios/ https://www.infobae.com/america/mexico/2021/11/07/pef-2022-alternativo-la-propuesta-de-va-por-mexico-ante-el-presupuesto-de-amlo/

Suscríbete a El Fiscoanalista (novedades y jurisprudencias en materia fiscal y laboral) y a nuestro canal de YouTube.