Inmersos en un contexto en el que internet y las nuevas tecnologías han abarcado un mayor número de esferas de nuestra vida, han sido muchos los organismos públicos los que han facilitado la tarea de consulta y tramitación de todo tipo de trámites de manera completamente online. Obviando el requisito de tener que personarse en un espacio físico. Años atrás, enfrentarse a la tramitación de cualquier consulta a nivel administrativo acarreaba una inversión de tiempo que podía llegar a alargarse, incluso, varios días. Especialmente cuando era obligatorio tener que aportar documentación extra. En este contexto, plataformas como www.consultaractadenacimiento.com te permiten llevar a cabo la consulta del acta de nacimiento en línea de una forma muy sencilla e intuitiva. Explicando cada paso hasta el más mínimo detalle. A continuación, hemos elaborado una síntesis de los mismos.

¿Cómo obtener el acta de nacimiento paso a paso?

La importancia de que tu navegador esté actualizado

Antes de comenzar con el proceso de tramitación y de consulta de acta de nacimiento por internet, resulta especialmente importante que prestemos una especial atención a lo relacionado con la actualización de nuestro navegador de internet. En la mayoría de los casos, conviene saber que actualmente la mayoría de los navegadores se actualizan de manera automática en cuanto el equipo de soporte presenta una nueva actualización. No obstante, en el caso de que no sea así, es suficiente con dirigirse al menú de opciones del navegador. Desde allí podremos actualizar nuestro navegador sin ninguna complejidad. Este paso resulta especialmente importante, puesto que los navegadores antiguos presentan determinados problemas de incompatibilidad con determinados elementos del sitio web que conviene visitar a la hora de poder consultar el acta de nacimiento en línea.

Accede al link oficial

Desde la plataforma mencionada anteriormente, es posible acceder al link de la página oficial que se ha habilitado para llevar a cabo la consulta del acta de nacimiento a través de internet. Como podrás comprobar, se trata de una URL que comienza por hhtps. Este protocolo garantiza que todos los datos que introduzcamos durante el proceso están encriptados a partir de diferentes elementos de seguridad. Por lo que podremos tener en todo momento las garantías suficientes de que nuestros datos personales no están en peligro de que puedan ser robados. Una vez accedemos a la URL mencionada anteriormente, tenemos que ingresar todos los números y letras que conforman la Clave Única de Registro de Población. En el caso de que no dispongas de este código, conviene saber que existen otras opciones que te permitirán poder acceder a dicho documento. Para llevar a cabo este proceso por una vía secundaria, es suficiente con ingresar nuestros datos personales. Esta vía es algo más compleja que la anterior. No obstante, es igual de efectiva.

Continúa con tu búsqueda

Una vez ingresados los datos personales o el código de la Clave Única de Registro de Población, debemos buscar el acta de nacimiento a través del nombre de alguno de nuestros padres. Es importante que durante todo el proceso de introducción de nuestros datos personales, debemos introducirlos sin acentos o caracteres especiales, puesto que pueden influir en los resultados obtenidos a posteriori. Una vez realizamos la búsqueda a través del nombre de nuestro padre o de nuestra madre, no deberíamos tener ningún problema en poder acceder a nuestro acta de nacimiento en línea certificada. No obstante, en el caso de que observemos que existe algún problema en el momento de acceder a nuestra información, tendremos que consultar con los diferentes teléfonos que el Gobierno de México ha puesto a disposición de la ciudadanía. En el caso de que todo esté correcto, conviene acudir a la pestaña que actúa como pasarela de pago. A través de la misma, es posible realizar el pago a través de las tarjetas de débito o de crédito tanto de MasterCard como de Visa. Una vez realizado el mismo, será posible acceder a la descarga del acta de nacimiento online. De igual forma que podríamos alcanzar en el caso de haber acudido a algunas de las diferentes oficinas del Registro Civil a las que había que acudir antaño.

Con validez ante cualquier autoridad municipal, estatal y federal

La obtención del acta de nacimiento a través de internet cuenta con validez ante cualquier autoridad municipal, estatal y federal. Del mismo modo que ocurría antaño cuando nos teníamos que personar físicamente para llevar a cabo su tramitación. Tramitar lo relacionado con el acta de nacimiento nunca había sido tan sencillo. El buen trabajo llevado a cabo por parte de los organismos encargados de este proceso ha replicado a la perfección la misma experiencia que se disfrutaba en el ámbito físico. Confiando en páginas web como la mencionada anteriormente, podremos encontrar toda la información con la que resolver cada una de las dudas que tengamos referente a este servicio.