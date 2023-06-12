El edificio del lado de la Avenida Hidalgo, justo donde empieza el número 77, luce con desniveles en el piso El inmueble donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene su oficina centra...

El edificio del lado de la Avenida Hidalgo, justo donde empieza el número 77, luce con desniveles en el piso El inmueble donde el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene su oficina central en la Ciudad de México (CDMX) se está hundiendo. Se trata del inmueble ubicado en la Avenida Hidalgo 77, colonia Guerrero, Alcaldía Cuauhtémoc, de la CDMX.

Activarán pozos para reducir el hundimiento

De acuerdo con información de El Sol de México, para frenar el problema, el SAT reactivará un grupo de pozos para extraer e inyectar agua. El medio señala que a simple vista, el inmueble del lado de la Avenida Hidalgo, justo donde empieza el número 77, luce con desniveles en el piso. El pavimento debajo de una puerta localizada en esa zona no tiene dimensiones uniformes y son visibles las reparaciones superficiales para evitar los espacios entre el piso y la fachada. La entrada a las oficinas del SAT sobre Paseo de la Reforma también luce con desniveles en los escalones, pues tienen dimensiones diferentes entre ellos. Otros edificios como Palacio Nacional y el actual Centro Universitario Tlatelolco han utilizado esta técnica como solución al hundimiento.

Datos sobre los pozos que se activarán

En este contexto, El Sol de México expone los siguientes datos sobre los pozos que se activarán:

Los pozos que se activarán para reducir el desplomo sirven para extraer agua de los mantos acuíferos, por medio de bombeo.

En el caso del Complejo Hidalgo, el sistema de pozos fue implementado en 1998 e inició su operación a mediados de 1999, pero tuvo varias pausas en su funcionamiento: en 2011 dejó de funcionar y después reanudó operaciones de febrero de 2016 a noviembre de 2017.

Durante el tiempo que funcionaron los pozos, el SAT tuvo resultados benéficos para el subsuelo del Conjunto Hidalgo, incluso en algunas zonas se revirtieron los hundimientos.

De noviembre de 2017 y hasta febrero de 2020 nuevamente dejó de operar el sistema de pozos, lo cual provocó movimientos desfavorables en la estructura. Incluso, en ese último año, la empresa Ingeniería Experimental recomendó al SAT fortalecer el subsuelo y la estructura del edificio para evitar un mayor deterioro del inmueble, porque a la larga las reparaciones serían más costosas.

Con este antecedente, el SAT otra vez decidió reanudar la operación del sistema de pozos. En 2022 realizaron trabajos de mantenimiento correctivo a la red hidráulica y las instalaciones eléctricas, y rehabilitaron los instrumentos usados en la extracción.

Los trabajos continuarán este año y consisten en limpiar y desazolvar un tanque de sedimentación de bombeo e inyección, sustituir filtros, limpiar los cárcamos de bombeo y otras tareas para estabilizar el subsuelo que sostiene las oficinas.