El fisco anuncio que durante el periodo del 18 de diciembre al 2 de enero se mantendrán las citas presenciales en sus oficinas de todo el país El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anun...

El fisco anuncio que durante el periodo del 18 de diciembre al 2 de enero se mantendrán las citas presenciales en sus oficinas de todo el país El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha anunciado que continuará brindando atención presencial a los contribuyentes durante el periodo vacacional del 18 de diciembre de 2023 al 2 de enero de 2024. Esta medida asegura que los contribuyentes con citas programadas puedan recibir asistencia en las 153 oficinas del SAT distribuidas por todo el país.

Continuidad en la atención presencial

A pesar del periodo vacacional, el SAT anunció que garantiza la continuidad de sus servicios presenciales, permitiendo a los contribuyentes realizar sus trámites fiscales sin interrupciones.

Herramientas y servicios digitales del SAT

Además de la atención presencial, el SAT ofrece una variedad de servicios y herramientas digitales para facilitar la realización de trámites. Entre estos se incluyen la generación o renovación de la Contraseña y la e.firma, lo que permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales de manera remota y sin necesidad de acudir físicamente a las oficinas.

Oficina Virtual

La Oficina Virtual del SAT es otra opción disponible para los contribuyentes. A través de esta plataforma, se pueden realizar diversos trámites como el cambio de domicilio, corrección o cambio de nombre, corrección o incorporación de CURP, entrega de constancias, asistencia virtual para la Contraseña, orientación fiscal, y la presentación de la Declaración Anual para diferentes regímenes. Estos trámites están disponibles en la Oficina Virtual del SAT

Cambio de domicilio Oficina Virtual

Corrección o cambio de nombre

Corrección o incorporación de CURP

Entrega de constancias

Contraseña asistencia virtual

Orientación fiscal

Declaración Anual Salarios

Declaración Anual

Declaración Anual Salarios Oficina Virtual

Declaración Anual RESICO Oficina Virtual

Con estas medidas, el SAT dijo en su comunicado que demuestra su adaptabilidad y su enfoque en satisfacer las necesidades de los contribuyentes en todo momento.