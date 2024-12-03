La Presidenta llama al Poder Judicial a resolver el caso de Grupo Salinas y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho

La Presidenta llama al Poder Judicial a resolver el caso de Grupo Salinas y garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho

La presidenta Claudia Sheinbaum instó al Poder Judicial a resolver con prontitud el caso de Grupo Salinas, cuyas empresas enfrentan un adeudo superior a 30 mil millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que el Estado de Derecho debe aplicarse sin distinciones, y todos, incluyendo empresarios y empresarias, están obligados a cumplir con sus responsabilidades fiscales.

El Estado de Derecho es para todos

Sheinbaum destacó que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la justicia y la equidad en el país, señalando que algunos litigios pendientes en tribunales, como el de Grupo Salinas, obstaculizan este objetivo.

“Todos tenemos que pagar impuestos, eso es parte del Estado de Derecho. Los jueces tienen que cumplir su parte, los empresarios y empresarias tienen que cumplir su parte, el Gobierno tiene que cumplir su parte y los ciudadanos también”, afirmó Sheinbaum.

Litigio fiscal de Elektra: un caso en pausa

El caso de Grupo Elektra, que enfrenta una deuda fiscal de 33 mil 306 millones de pesos, lleva varios años en los tribunales. En octubre pasado, la empresa recurrió a tácticas legales para frenar el proceso judicial. Mediante la solicitud de impedimentos contra tres ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la compañía logró detener la resolución definitiva del litigio.

“Sabemos que hay casos que están parados por los jueces o la Corte, pero el llamado es claro: deben resolver”, enfatizó Sheinbaum.

Los abogados de Grupo Elektra argumentaron que las Ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, así como el Ministro Alberto Pérez Dayán, estaban impedidos para participar en el caso, lo que ha retrasado el proceso debido a que la Primera Sala de la SCJN debe resolver los impedimentos, un trámite que podría extenderse varias semanas.

Inversionistas preocupados por la salida de Elektra del mercado de capitales

La mandataria también fue cuestionada sobre la preocupación de inversionistas tras la decisión de Grupo Elektra de retirarse del mercado de valores. Aunque no emitió comentarios específicos sobre la estrategia financiera de la empresa, reiteró la importancia de que las obligaciones fiscales sean cumplidas.

Un llamado a la justicia y al cumplimiento fiscal

El Gobierno federal espera que los pagos fiscales pendientes sean regularizados, enfatizando que la estabilidad del Estado de Derecho depende del respeto a las leyes por parte de todos los sectores de la sociedad.