El plazo para legitimar contratos colectivos vence el primero de mayo de 2023 de acuerdo con la reforma laboral de 2019 y del T-MEC El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) reveló que en los próximos tres meses se realizarán apenas 566 legitimaciones de contratos en donde participan 244 organizaciones sindicales. De acuerdo con El Economista, a la fecha se tienen 4,666 Contratos Colectivos de Trabajo (CCT) legitimados, cifra que representa la tercera parte del número de contratos que Secretaría de Trabajo (STPS) estima que se legitimen en el mejor escenario, esto es 15,000. Aproximadamente 1 de cada 3 CCT han pasado por el proceso de legitimación. El plazo de los sindicatos para legitimar contratos vence el primero de mayo de 2023 de acuerdo con la reforma laboral de 2019 y del acuerdo comercial de México con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que aquellos contratos colectivos de trabajo que no hayan sido ratificados por los trabajadores se darán por terminados, lo cual puede producir incertidumbre en el clima laboral del país.

Los contratos tras la reforma laboral

Uno de los cambios introducidos por la reforma laboral de 2019 fue la introducción de mecanismos para que los contratos colectivos de trabajo sean votados democráticamente por los trabajadores. Como reportamos, los contratos colectivos de trabajo contienen información importante para los trabajadores como salarios, vacaciones y duración de las jornadas laborales. “No se votaban los contratos, los firmaban los representantes del patrón y del sindicato. Ni la obligación de dárselos a conocer existía”, dijo Rolando Silva, presidente de la comisión de seguridad social del Colegio de Contadores Públicos de México, en entrevista con El Contribuyente. La nueva reforma laboral establece una consulta a los trabajadores. En ella, se pregunta a los trabajadores si están de acuerdo con el sindicato que los representa en los contratos colectivos; así, se legitiman estos contratos. En el caso de los sindicatos, a partir del primero de mayo de 2023, tendrán que negociar un nuevo contrato colectivo de trabajo y para ello deberán tramitar su Constancia de Representatividad, si no logran el apoyo de los trabajadores la empresa estará sin contrato colectivo y, a partir de ello, están en posibilidad de promover un ambiente libre de sindicatos, reporta El Economista. En marzo de 2021 se dio a conocer que el 60% de todos los casos en tribunales laborales son contra dependencias del gobierno como IMSS, ISSSTE, CFE, Pemex, entre otras. Como explicó Alfredo Domínguez Marrufo, presidente del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, estos casos no pasan por un proceso de conciliación. En cambio, pasan directamente a los tribunales. Graciela Bensunsán explicó al diario que las empresas en donde hayan terminado los CCT, que son la mayoría, estarán expuestas a que los trabajadores inicien un proceso verdadero de sindicalización; en algunos lugares se dará y en otros no; y seguirán con sus relaciones laborales individuales, eso pasará en una buena proporción que buscarán quedarse sin sindicato. Asimismo, dijo que es posible que haya más quejas laborales en el contexto del T-MEC, sobre todo si se trata de empresas exportadoras y en las compañías en donde hay una verdadera organización de los trabajadores para defender sus derechos. Por su parte, Domínguez Marrufo informó que el avance de los contratos colectivos, después de casi tres años en que inició el proceso, totaliza 4,666 legitimaciones y se ha consultado, con voto libre, directo y secreto a un millón 549,000 trabajadores, cifra lejana a los 550,000 contratos que tenía se tenían registrados previo a la reforma laboral.