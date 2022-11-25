La última vez que las tarifas se actualizaron fue en diciembre de 2020, fecha desde la cual la inflación acumulada ha sobrepasado el 10% acumulado La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) e...

La última vez que las tarifas se actualizaron fue en diciembre de 2020, fecha desde la cual la inflación acumulada ha sobrepasado el 10% acumulado La Ley del Impuesto sobre la Renta (Ley del ISR) establece que las personas morales deben pagar una tasa impositiva fija sin importar sus ingresos. Mientras que a las personas físicas se les aplican tarifas diferenciadas dependiendo de sus ingresos.

Actualización de tarifas de ISR

Además, la Ley del ISR prevé que las tarifas que se aplican en el cálculo del impuesto que pagan las personas físicas se actualicen de conformidad con el aumento inflacionario. Esto cuando el aumento inflacionario rebase 10% desde la última ocasión que hubieran sido actualizadas las tarifas. [Ley del ISR 152]. De acuerdo con la consultora Fiscalia, la última vez que las tarifas se actualizaron fue en diciembre de 2020, fecha desde la cual la inflación acumulada ha sobrepasado el 10% acumulado. Esto significa que para 2023 las tarifas sufrirán actualización, impactando al contribuyente de manera positiva al reducirse su impuesto a pagar.

La inflación registrada de 2004 a 2013 fue omitida

Pero el artículo indica que a pesar de que las tarifas han sido sujetas a actualización inflacionaria desde 2018 a la fecha, la inflación registrada durante los años 2004 a 2013 fue omitida en los procesos de actualización de la tarifa. Esto provocó que los contribuyentes paguen más impuesto que el que pagarían de haberse respetado el mandato de Ley.