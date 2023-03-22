Señalan que la herramienta tarda mucho en cargar y obliga al contribuyente a aceptar la información precargada Hace unos días, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó el simulador de la declaración anual de personas físicas para el ejercicio fiscal de 2022. La fecha límite para la presentación de la declaración anual de estos contribuyentes es el 30 de abril, pero como ese día es domingo, se extiende hasta el martes 2 de mayo debido a que el 1 es feriado por la celebración del Día del Trabajo. Para ingresar al simulador, se requiere el RFC del contribuyente, la contraseña o la e-firma. El simulador permite al contribuyente verificar si las facturas de todas sus deducciones personales están precargadas. En caso de que alguna factura no esté precargada, en el aplicativo de la declaración anual se podrá agregar manualmente, siempre y cuando se verifique que todos los datos estén correctos. Con esta herramienta del SAT, los contribuyentes también pueden anticipar el resultado de su declaración anual y, en su caso, hacer ajustes para evitar errores o posibles inconsistencias. Con los ingresos y deducciones personales precargados, el contribuyente podrá visualizar si tendrá saldo a favor y solicitar al SAT la devolución. Foto: Shutterstock

Problemas con el simulador

La consultora Fiscalia informó que el simulador del SAT es bastante lento, lo que hace que sea impráctico revisar los datos precargados, ya que el tiempo que el contribuyente debe dedicar a esperar a que la plataforma cargue los datos es excesivo. En tanto, usuarios de redes sociales han señalado que la herramienta proporcionada por el fisco para anticipar el resultado de la declaración anual obliga al contribuyente a aceptar la información precargada. En caso de rechazarla, el simulador no permite avanzar y marca un error. El abogado Sergio Esquerra destacó que este requisito del SAT de aceptar la información precargada viola directamente el principio de autodeterminación de las contribuciones.