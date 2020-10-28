El CIEP recomienda subir la cuota de IEPS a cada cigarro de los 0.49 pesos actuales a 1.49 pesos por cigarro. La cuota del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los cigarros, para desincentivar su consumo, que se cobró de 2011 a 2019 fue de 0.35 pesos por cigarro. Sin embargo, en 2020 entró en vigor un mecanismo que actualizará la cuota según inflación año con año, con lo que llegó a los 0.49 pesos. De acuerdo a esta lógica, en 2021 el precio subiría en 3.4%. No obstante, el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), recomienda subir esta cuota aún más, con lo que se incrementaría la recaudación en unos 15 mil 500 millones de pesos y la población consumiría menos tabaco, reduciendo a la larga el gasto en salud. El CIEP analizó un escenario en que la cuota por cigarro fuera de 1.49 pesos, basándose en una iniciativa que actualmente está siendo evaluada por los legisladores, con lo que el precio de la cajetilla de cigarros aumentaría hasta un 43%. Alejandra Macías, directora de investigación del CIEP, manifestó que con el aumento del IEPS al tabaco, la cajetilla de cigarro pasaría de un precio promedio de 58 a 82 pesos, donde el 77% del costo pertenece a este gravamen. Actualmente es el 68%. En este sentido, el aumento al impuesto del tabaco situaría a México en el marco recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cual sugiere que el 75% del costo de los cigarros sean impuestos, a fin de evitar su consumo. De acuerdo con el análisis del CIEP, los hogares con menos ingresos serían los más beneficiados con esta alza, ya que evitar su consumo proporcionará a estos un ahorro de mil 660 pesos anuales, así como el beneficio de cuidar su salud. Macías agregó que “implementar impuestos más altos al tabaco tendría un efecto progresivo sobre la distribución del ingreso. La política permitiría a la población incrementar sus ingresos, al reducir el gasto en atención médica derivado de enfermedades relacionadas al consumo de tabaco y aumentar la cantidad de días productivos”. https://www.youtube.com/watch?v=RpcOeUaIHLk&feature=youtu.be

Mayor recaudación fiscal

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) manifestó que la suma de los cigarros vendidos en México dejará ingresos extra a la finanzas públicas de alrededor de 15 mil 500 millones de pesos. La titular del CIEP informó que “actualmente, la recaudación por IEPS a cigarros alcanza 43 mil millones de pesos, esa cifra podría crecer a 59 mil millones con el ajuste del 43%”. Asimismo, el organismo indicó que alrededor de 41 mil 700 millones de pesos podría inyectarse en el gasto a salud.

Impuestos en el tabaco

Los impuestos al tabaco surgieron en 1981. Iniciaron con una tasa de 139% sobre el precio del producto. Para el año 2009 esta tasa aumentó 21% más, es decir que para este año se cobrará sobre el precio del producto hasta el 160%. En 2010 se introdujo el IEPS al tabaco con un componente específico de 0.04 pesos mexicanos por cigarro. Mientras que en 2011 este aumento a 0.35 pesos por cada uno y se mantuvo hasta el 2019. Finalmente en este año el aumento del IEPS se incrementó a 0.49 pesos por cigarrillo. TAMBIÉN PUEDE INTERESARTE: https://www.elcontribuyente.mx/2020/10/el-peligroso-arte-de-la-reinvencion-en-la-vida-y-los-negocios/ Con información del CIEP.

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