De momento, el presidente de la Concamin no adelantó de cuánto se propondrá que sea el límite de la participación de las utilidades, que actualmente es del 10%. La noche del lunes 30 de noviembre, Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) dijo que ante la inminente eliminación del insourcing, la iniciativa privada se encuentra en pláticas con el gobierno federal para establecer un tope al reparto de utilidades. Otra discusión que se está teniendo es la de la entrada en vigor de las nuevas limitantes y regulaciones. Los empresarios argumentan que necesitan al menos un plazo de seis meses para implementar los cambios, pues de lo contrario no tendrían tiempo suficiente para hacer las adecuaciones necesarias. Cervantes Díaz mostró cierto optimismo tras las discusiones con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues habrá un periodo de transición en el que las empresas podrán adaptarse. Dijo que el mandatario se mostró “sensible” ante la posibilidad de que las empresas mexicanas pierdan competitividad en el contexto del tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC. El líder industrial dijo que el jueves discutirán con el ejecutivo federal el tema de los límites a las utilidades, así como los temas de estacionalidad. De momento, Cervantes Díaz no adelantó de cuánto se propondrá que sea el límite de la participación de las utilidades, que actualmente es del 10%. También reveló que el tema de las sanciones a quienes operen esquemas de outsourcingilegales quedó sin modificaciones, pues castigarlas es el punto central de la iniciativa. “Lo de las sanciones eso se queda, porque lo de las malas prácticas era el punto central de esta iniciativa y se queda. Tenemos ya nada más la reunión para afinar detalles y listo; y estamos esperando que el jueves se pueda juntar la comisión”, dijo. El insourcing es un tipo de subcontratación laboral en que un grupo empresarial crea una empresa con el propósito exclusivo de manejar la nómina de otras empresas al interior del grupo. Este esquema es utilizado con frecuencia para que los trabajadores, que legalmente trabajan para la persona moral que controla su nómina, no puedan participar de las utilidades de aquella a la que prestan sus servicios. En la eliminación del insourcing, la iniciativa privada ya llegó a un consenso con el gobierno.

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