Por un lado, los trabajadores recibirán más utilidades; por el otro, las pequeñas empresas serán las más afectadas negativamente. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que s...

Por un lado, los trabajadores recibirán más utilidades; por el otro, las pequeñas empresas serán las más afectadas negativamente. Esta semana el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno, en materia de subcontratación y reparto de utilidades. En cuanto a la subcontratación, el acuerdo establece los siguientes requisitos:

Prohibición de la subcontratación de personal para actividades que forman parte del objeto social de la empresa.

Se podrán subcontratar servicios especializados cuando no formen parte del objeto social de la empresa.

Creación de un padrón nacional de empresas de subcontratación.

Responsabilidad solidaria de la empresa contratante en caso de incumplimiento de la subcontratista con el trabajador.

Un plazo de tres meses para que los empleados subcontratados pasen a la nómina del patrón real.

Para el reparto de utilidades, se establecen dos métodos nuevos: un límite de tres meses de salario, o el promedio de la participación recibida en los tres últimos años.

¿Qué implican los cambios?

Con el nuevo límite a la PTU, las autoridades tendrán que modificar el el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, agregando la fracción VIII para quedar de la siguiente manera:

El monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador.

De acuerdo con un análisis de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), éstos son los beneficios para los trabajadores:

Recibirán, en promedio, 57 días de salario por concepto de PTU. Actualmente reciben un promedio de 22 días.

Esto representa una media de 18,500 pesos.

Es un aumento de 2.59 veces más lo que reciben actualmente.

Con la ley actual, las utilidades que se reparten en el país son de 56 mil millones de pesos; con el tope de tres meses, el monto a repartir será de 157 mil millones de pesos.

En un comunicado, la STPS dijo que el cambio eliminará la discrecionalidad:

Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto. Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores.

El reparto actual

Actualmente, la utilidad repartible se divide en dos partes iguales. Se reparte por igual entre todos los trabajadores, considerando el número de días trabajados por cada uno en el año y en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante el año. Además, la Comisión Nacional para la PTU determinó en 2020 que se debe repartir el 10% de las utilidades.

El efecto en pequeñas empresas

De acuerdo con la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León (Caintra), el cambio implica costos más altos para estas empresas. En entrevista con La Jornada, Rodrigo Fernández, presidente de la Caintra, explicó que el aumento se dará principalmente costos administrativos y burocráticos. Esta opinión coincide con la expresada por Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF). De acuerdo con Leñero, la combinación entre el ISR y las utilidades alcanzará una tasa impositiva demasiado alta. Con un ISR de 30% y un impuesto de 10% a los dividendos, la tasa de por sí ya es alta; a esto hay que añadir el pago de tres meses de las utilidades. La iniciativa baja el peso de la prestación a empresas grandes y lo aumenta para las más chicas y vulnerables. Actualmente, se pagan en promedio 22 días de utilidades; es decir, siete mil pesos. Con el cambio, se pagarán 57 días; es decir, 18 mil pesos. El porcentaje de ganancias entre una pequeña empresa y una trasnacional no es igual, por lo que la medida es desproporcional, según Leñero.Con información de Reforma, La Jornada y El Universal https://www.reforma.com/asi-quedo-el-reparto-de-utilidades/ar2158273?v=7 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/06/economia/acuerdo-de-subcontratacion-impactara-negativamente-a-pymes-caintra/ https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reparto-de-utilidades-crecera-156-para-trabajadores-espera-4t-con-acuerdo

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