Si te interesa registrarte ante el SAT para obtener tu RFC, nosotros te decimos cómo se hace. Existen dos maneras para realizar la inscripción de tu empresa en el registro federal de contribuyentes (RFC): en línea desde el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), o de forma presencial, acudiendo directamente a las oficinas de esta dependencia.

Desde el portal del SAT:

  1. Ingresa al Portal del SAT.
  2. Selecciona la pestaña “Empresas”, posteriormente el apartado “Trámites del RFC”, seguido de “Inscripción al RFC” y por último la opción “Preinscribe tu empresa en el RFC”.
  3. Llena los datos solicitados en el formulario y confirma la información.
  4. Imprime el acuse de preinscripción al registro federal de contribuyentes.

De manera presencial:

  1. Acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT de tu preferencia.
  2. Entrega la documentación al personal que atenderá tu trámite.
  3. Recibe tu solicitud y acuse único de inscripción en el registro federal de contribuyentes, o acuse de presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de actualización en el RFC, que contiene el motivo por el cual no se concluyó su trámite.

Requisitos:

Condiciones:

  • El representante legal de la persona moral debe estar inscrito en el RFC.
  • En caso de iniciar tu solicitud por internet a través del contenido relacionado “Preinscribe tu empresa en el RFC”, este deberá ser concluido de manera presencial en un plazo de 10 días posteriores al envío de la solicitud, en caso de no concluir con el tramite este se anulará.

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