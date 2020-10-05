Si te interesa registrarte ante el SAT para obtener tu RFC, nosotros te decimos cómo se hace. Existen dos maneras para realizar la inscripción de tu empresa en el registro federal de contribuyentes...

Si te interesa registrarte ante el SAT para obtener tu RFC, nosotros te decimos cómo se hace. Existen dos maneras para realizar la inscripción de tu empresa en el registro federal de contribuyentes (RFC): en línea desde el portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), o de forma presencial, acudiendo directamente a las oficinas de esta dependencia.

Desde el portal del SAT:

Ingresa al Portal del SAT. Selecciona la pestaña “Empresas”, posteriormente el apartado “Trámites del RFC”, seguido de “Inscripción al RFC” y por último la opción “Preinscribe tu empresa en el RFC”. Llena los datos solicitados en el formulario y confirma la información. Imprime el acuse de preinscripción al registro federal de contribuyentes.

De manera presencial:

Acude con la documentación del trámite a la oficina del SAT de tu preferencia. Entrega la documentación al personal que atenderá tu trámite. Recibe tu solicitud y acuse único de inscripción en el registro federal de contribuyentes, o acuse de presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de actualización en el RFC, que contiene el motivo por el cual no se concluyó su trámite.

Requisitos:

Se deberán presentar los documentos que comprueben los datos de identidad, ubicación y representación legal de la empresa sin alteraciones.

En caso de no presentar la documentación completa de manera presencial, el SAT entregará un acuse de presentación inconclusa de solicitud de inscripción o aviso de actualización al registro federal de contribuyentes, el cual te otorga un plazo para completar la solicitud. De no cumplir dentro del mismo, tu trámite será cancelado y deberás iniciarlo nuevamente.

Una vez concluido el trámite de inscripción, deberás tramitar tu e.firma, por lo que tendrás que llevar una unidad de memoria extraíble (USB), así como cumplir con los requisitos previstos en la ficha de trámite 105/CFF “Solicitud de generación del certificado de e.firma” del Anexo 1-A de la RMF.

Los socios, accionistas o asociados de la persona moral que se inscribe, deben estar inscritos en el RFC.

Condiciones:

El representante legal de la persona moral debe estar inscrito en el RFC.

En caso de iniciar tu solicitud por internet a través del contenido relacionado “Preinscribe tu empresa en el RFC”, este deberá ser concluido de manera presencial en un plazo de 10 días posteriores al envío de la solicitud, en caso de no concluir con el tramite este se anulará.

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