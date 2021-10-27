La Consar impuso una modificación a la metodología para calcular el tope de las comisiones en el Diario Oficial de la Federación. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) impuso un tope de 0.57% a las comisiones anuales que las afores cobran a los clientes. Las modificaciones el Acuerdo de la Junta de Gobierno de la Consar en tema de comisiones fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en donde se menciona que ninguna de las Afores podrá cobrar más del porcentaje acordado a partir de 2022. “El máximo al que se sujetarán las comisiones que cobren las Administradoras de Fondos para el Retiro se publicará en la página de internet de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro por primera vez a más tardar el último día hábil de octubre de 2021”, menciona la Consar a través de la publicación del DOF. Esta modificación representa una disminución de 0.23 puntos porcentuales en relación con lo que cobraron durante este año, ya que la comisión promedio de las Afores es de 0.80% según Reforma, sin embargo, Forbes menciona que el tope actual oscila de 0.65% y 0.69%.

Críticas a la modificación

Algunos especialistas mencionaron que aunque beneficia a los usuarios, este ajuste afectaría en aspecto comercial, inversiones, servicio y a la competencia. Las principales objeciones se dieron por parte de distintos participantes del sector, como son Afore Principal, la Asociación Mexicana de Afores (Amafore), Afore Azteca y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). Por su parte, el líder del área de Patrimonio para Mercer México, Leonardo Lara, mencionó que apretar las comisiones de Afores representa el tener menor personal en las Afores, afectando así la inversión en personas especializadas y técnicos. Además, señala que si se fija un solo precio afectaría a todos, ya que en términos de competencia y economía libre, el ahorrador sería el único perjudicado. Como menciona El Economista, de acuerdo con estimaciones realizadas por las mismas Afores, con este calculo no se podrá cobrar más de 0.57% de comisión a partir del siguiente año, con esto la comisión promedio se reduciría hasta en 23 puntos base. Con información de Reforma, Forbes, Am y El Economista https://www.forbes.com.mx/negocios-consar-pone-tope-de-0-57-a-comisiones-de-afores/ https://www.am.com.mx/nacional/Comisiones-de-Afores-imponen-unica-comision-de-0.57-en-2022-20211026-0047.html https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/Sistema-de-Ahorro-para-el-Retiro-nueva-formula-para-calcular-tope-a-comisiones-de-Afores-20211026-0071.html

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