Con una recaudación de 3.4 billones de pesos, el fisco logró superar lo recaudado en años previos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México anunció un incremento en la recaudación tr...

Con una recaudación de 3.4 billones de pesos, el fisco logró superar lo recaudado en años previos El Servicio de Administración Tributaria (SAT) de México anunció un incremento en la recaudación tributaria para el primer semestre de 2024. Según un comunicado emitido por la institución, el SAT ha recaudado un total de 3.4 billones de pesos por auditorías y promoción de cumplimiento, superando los montos recaudados en periodos anteriores.

Resultados destacados de las estrategias de fiscalización

El informe destaca que de los 3.4 billones recaudados, una parte considerable proviene de auditorías a grandes contribuyentes, alcanzando 1 billón 380 mil 812 millones de pesos. Esta cifra representa un aumento significativo en comparación con años anteriores y es testimonio del enfoque riguroso del SAT hacia la fiscalización y cumplimiento tributario. Las auditorías a pequeñas y medianas empresas también han contribuido sustancialmente, con ingresos adicionales que suman 945 mil 962 millones de pesos gracias a las invitaciones de cumplimiento. Estas acciones demuestran la dedicación del SAT para asegurar que todos los sectores contribuyan equitativamente al fisco.

El Plan Maestro de Fiscalización y Recaudación

El éxito de la recaudación se atribuye al Plan Maestro implementado por el SAT, que se enfoca en la optimización de la recaudación de los grandes contribuyentes. Las estrategias clave incluyen auditorías más asertivas y rápidas, la incentivación de la autocorrección y un enfoque renovado en la verificación de saldos a favor del Impuesto al Valor Agregado (IVA).