El SAT, que entonces dirigía Osvaldo Santín Quiroz, envió la notificación 11 días fuera del plazo. La empresa Volkswagen de México ganó un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) contra el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración de Fiscalización de Grandes Contribuyentes, así como contra la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, y el secretario de Hacienda, Arturo Herrera. El juicio 13147/18-17-12-6/167/20-PL-08-04 lo presentó la empresa, inconforme con la determinación del SAT. La autoridad fiscal intervino por petición del Sindicato Independiente de Trabajadores de Volkswagen México (Sitiavw), que no estaba de acuerdo con el pago de utilidades. La autoridad fiscal consideró como base gravable para efectos de la repartición de utilidades correspondientes a 2013 la suma de 4 mil 137 millones de pesos. En consecuencia, la empresa debería repartir utilidades por 413 millones de pesos. La empresa controvirtió la competencia del SAT, argumentando que notificó a la empresa después del plazo de seis meses contemplado en la ley para poder hacer del conocimiento del pagador de impuestos las contribuciones omitidas. Tras el requerimiento del pago de las utilidades de los trabajadores, la empresa se inconformó y presentó una demanda contra el SAT ante el TFJA. El fisco, que en aquel entonces estaba dirigido por Osvaldo Santín Quiroz, envió la notificación el 25 de mayo, rebasando el plazo por 11 días. El TFJA falló a favor de Volkswagen con ocho votos a favor y tres en contra. Los magistrados que votaron en contra argumentaron que la caducidad de las facultades del SAT no estaba comprobada. El SAT todavía puede presentar un amparo contra la sentencia del tribunal. De igual manera el sindicato de trabajadores puede ampararse respecto al reclamo del pago de las utilidades de 2013.

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